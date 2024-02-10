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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Услуги, сервис » Детейлинг авто своими руками

Детейлинг авто своими руками

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
platinumg-store.ru
Детейлинг автомобиля можно выполнить самостоятельно при наличии оборудованного рабочего места и специальных средств. Обращают внимание на мойку кузова, очистку и полировку, а также работу с салоном и

Под детейлингом автомобиля понимается комплексный набор мероприятий по восстановлению внешнего вида и технического состояния автомобиля. Работы выполняются в специализированных сервисах, однако при наличии навыков и времени их можно выполнить самостоятельно. В этом случае закупают нужные товары для детейлинга, готовят оборудование и рабочее место. Обращают внимание на технические требования, предписания и рекомендации для различных операций.

Необходимые товары

Наиболее востребованными товарами для самостоятельного детейлинга авто выделяют следующие позиции:

  • автохимия – в данный перечень включают шампуни, лаки, защитные покрытия, обезжириватели, полироли и другие очистительные средства, приобретаются они в зависимости от планируемых мероприятий;
  • аппликаторы – это средства, с помощью которых на поверхность авто наносится автохимия, для каждого типа работ и поверхности стоит использовать отдельный вариант;
  • мойка высокого давления позволяет очистить поверхность авто бесконтактным способом;
  • полировальные машины применяются для устранения мелких дефектов кузова, к ним приобретают специальные насадки, можно также купить и компрессор для лучшей работы;
  • торнадор используется для очистки поверхности от грязи и мусора, можно совмещать с применением чистящего средства;
  • экстрактор – профессиональный пылесос для химчистки салона, применяется для сухой и влажной уборки, может удалять и излишки влаги;
  • озонатор и парогенератор – дополнительные устройства для очистки салона, устраняют загрязнения и микробы, освежают атмосферу, парогенератор также может использоваться и для очистки двигателя.

Дополнительно могут применяться и другие средства, к примеру емкости для разведения моющих средств. Обращают внимание на расходники и ручные средства очистки – ершики, губки, тряпки.

Варианты детейлинга

Детейлинг авто своими руками выполняют по следующим этапам:

  • очистка колесных дисков выполняется с использованием специальной автохимии, шины при этом демонтируют для более качественной очистки;
  • бесконтактная мойка кузова выполняется в несколько этапов, после чего переходят к ручной мойке с шампунем, между ними нередко выполняют детейлинг моторного отсека;
  • после контактной мойки кузов очищают от въевшихся пятен, для этого используют специальные средства, включая специальную глину и лубриканты;
  • идеально чистый кузов в сочетании с хорошим светом позволяет обнаружить все повреждения и дефекты, устраняют их с помощью полировки;
  • отполированную поверхность рекомендуется защищать специальными покрытиями вроде керамики и жидкого стекла.

На заключительном этапе можно приступить к детейлингу салона. В этом случае выполняют полную очистку его элементов, нередко с частичной или полной разборкой.

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