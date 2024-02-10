Под детейлингом автомобиля понимается комплексный набор мероприятий по восстановлению внешнего вида и технического состояния автомобиля. Работы выполняются в специализированных сервисах, однако при наличии навыков и времени их можно выполнить самостоятельно. В этом случае закупают нужные товары для детейлинга, готовят оборудование и рабочее место. Обращают внимание на технические требования, предписания и рекомендации для различных операций.

Необходимые товары

Наиболее востребованными товарами для самостоятельного детейлинга авто выделяют следующие позиции:

автохимия – в данный перечень включают шампуни, лаки, защитные покрытия, обезжириватели, полироли и другие очистительные средства, приобретаются они в зависимости от планируемых мероприятий;

аппликаторы – это средства, с помощью которых на поверхность авто наносится автохимия, для каждого типа работ и поверхности стоит использовать отдельный вариант;

мойка высокого давления позволяет очистить поверхность авто бесконтактным способом;

полировальные машины применяются для устранения мелких дефектов кузова, к ним приобретают специальные насадки, можно также купить и компрессор для лучшей работы;

торнадор используется для очистки поверхности от грязи и мусора, можно совмещать с применением чистящего средства;

экстрактор – профессиональный пылесос для химчистки салона, применяется для сухой и влажной уборки, может удалять и излишки влаги;

озонатор и парогенератор – дополнительные устройства для очистки салона, устраняют загрязнения и микробы, освежают атмосферу, парогенератор также может использоваться и для очистки двигателя.

Дополнительно могут применяться и другие средства, к примеру емкости для разведения моющих средств. Обращают внимание на расходники и ручные средства очистки – ершики, губки, тряпки.

Варианты детейлинга

Детейлинг авто своими руками выполняют по следующим этапам:

очистка колесных дисков выполняется с использованием специальной автохимии, шины при этом демонтируют для более качественной очистки;

бесконтактная мойка кузова выполняется в несколько этапов, после чего переходят к ручной мойке с шампунем, между ними нередко выполняют детейлинг моторного отсека;

после контактной мойки кузов очищают от въевшихся пятен, для этого используют специальные средства, включая специальную глину и лубриканты;

идеально чистый кузов в сочетании с хорошим светом позволяет обнаружить все повреждения и дефекты, устраняют их с помощью полировки;

отполированную поверхность рекомендуется защищать специальными покрытиями вроде керамики и жидкого стекла.

На заключительном этапе можно приступить к детейлингу салона. В этом случае выполняют полную очистку его элементов, нередко с частичной или полной разборкой.