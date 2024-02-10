Под детейлингом автомобиля понимается комплексный набор мероприятий по восстановлению внешнего вида и технического состояния автомобиля. Работы выполняются в специализированных сервисах, однако при наличии навыков и времени их можно выполнить самостоятельно. В этом случае закупают нужные товары для детейлинга, готовят оборудование и рабочее место. Обращают внимание на технические требования, предписания и рекомендации для различных операций.
Необходимые товары
Наиболее востребованными товарами для самостоятельного детейлинга авто выделяют следующие позиции:
- автохимия – в данный перечень включают шампуни, лаки, защитные покрытия, обезжириватели, полироли и другие очистительные средства, приобретаются они в зависимости от планируемых мероприятий;
- аппликаторы – это средства, с помощью которых на поверхность авто наносится автохимия, для каждого типа работ и поверхности стоит использовать отдельный вариант;
- мойка высокого давления позволяет очистить поверхность авто бесконтактным способом;
- полировальные машины применяются для устранения мелких дефектов кузова, к ним приобретают специальные насадки, можно также купить и компрессор для лучшей работы;
- торнадор используется для очистки поверхности от грязи и мусора, можно совмещать с применением чистящего средства;
- экстрактор – профессиональный пылесос для химчистки салона, применяется для сухой и влажной уборки, может удалять и излишки влаги;
- озонатор и парогенератор – дополнительные устройства для очистки салона, устраняют загрязнения и микробы, освежают атмосферу, парогенератор также может использоваться и для очистки двигателя.
Дополнительно могут применяться и другие средства, к примеру емкости для разведения моющих средств. Обращают внимание на расходники и ручные средства очистки – ершики, губки, тряпки.
Варианты детейлинга
Детейлинг авто своими руками выполняют по следующим этапам:
- очистка колесных дисков выполняется с использованием специальной автохимии, шины при этом демонтируют для более качественной очистки;
- бесконтактная мойка кузова выполняется в несколько этапов, после чего переходят к ручной мойке с шампунем, между ними нередко выполняют детейлинг моторного отсека;
- после контактной мойки кузов очищают от въевшихся пятен, для этого используют специальные средства, включая специальную глину и лубриканты;
- идеально чистый кузов в сочетании с хорошим светом позволяет обнаружить все повреждения и дефекты, устраняют их с помощью полировки;
- отполированную поверхность рекомендуется защищать специальными покрытиями вроде керамики и жидкого стекла.
На заключительном этапе можно приступить к детейлингу салона. В этом случае выполняют полную очистку его элементов, нередко с частичной или полной разборкой.