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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Полировка кузова автомобиля

Полировка кузова автомобиля

0
27
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
good-look.moscow
Полировка кузовных элементов легкового автомобиля или минивэна преследует эстетические и утилитарные цели.

Полировка кузовных элементов легкового автомобиля или минивэна преследует эстетические и утилитарные цели. В процессе эксплуатации авто его лакокрасочное покрытие (ЛКП) неминуемо разрушается под воздействием влаги и агрессивной дорожной грязи, перепадов температур и инсоляции. Скорость деструкции ЛКП зависит от качества первоначальной покраски и интенсивности эксплуатации авто, особенно в экстремальных условиях. Не будем говорить про механические повреждения покрытия, будь то следы от камешков, небрежной парковки у бордюра (поребрика) или действий оставшихся неизвестными горе-водителей возле супермаркета или в родном дворе.

Поверхность панелей кузова покрывается паутиной царапин, теряет блеск, из глянцевой превращается в матовую. Даже непрофессионального взгляда достаточно, чтобы понять: машине нужна полировка. Подробно узнать детали процесса можно на сайте дитейлингового центра https://good-look.moscow/polirovka. Мы же вкратце расскажем о способах восстановления глянца вашего авто.

Полировка, в отличие от покраски, не предполагает нанесения нового ЛКП, это очищающая процедура. Полировка кузова делится на абразивную и безабразивную, в зависимости от глубины и распространенности мелких дефектов на кузовных элементах. ЛКП редко портится в одном месте, в той или иной мере стареет весь кузов, поэтому полируется автомобиль целиком, тем более, что цена полировки гораздо ниже стоимости покраски.

Как полируют авто

Перед выполнением универсальной абразивной полировки машина тщательно моется и очищается глиной от следов нефтепродуктов и битума, которые не удаляются полностью водой. После сушки на кузов наносятся абразивные пасты, состав которых подбирается в зависимости от характера «голограмм». Так называют рельеф сколов, потертостей и царапин на поверхности кузова.

Паста и специальные щётки снимают самый верхний слой ЛКП толщиной не более 5 микрон, который и содержит большинство повреждений. Затем паста с частицами лака тщательно смывается. Поверхность приобретает однородный вид, усиливается глянец и глубина цвета. Для долговечности результата полированную поверхность рекомендуется покрыть жидким стеклом.

Полировка не только преображает экстерьер автомобиля, но и благотворно сказывается на его здоровье. В сколах и царапинах до полировки неизбежно скапливались мельчайшие капельки врды, вызывающие коррозию металла. После процедуры капли не задерживаются на гладкой поверхности, кузов остаётся сухим и чистым.

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