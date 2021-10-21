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В каких случаях окупятся затраты на бронирование лобового стекла?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Бронирование лобового стекла позволяет защитить целостность остекления и продлить его привлекательный внешний вид. Такой вариант защищает от мелких повреждений

Остекление автомобиля, как и другие покрытия, регулярно подвергается воздействию внешних факторов. Пыль, песок, мелкий гравий, влага, грязь, химические реагенты – все это способно испортить внешний вид, привести к сколам, трещинам и последующему ремонту. Бронирование лобового стекла позволяет избежать подобного воздействия вовсе или существенно снизить его влияние. Может выполняться отдельно или в сочетании с оклейкой других элементов автомобиля.

Когда бронирование лобового стекла выгодно?

Лобовое стекло покрывают защитной пленкой для предотвращения механических повреждений. Эластичность материала обеспечивает целостность покрытия и смягчает удары мелкого гравия. В случаях, когда такие попадания могут создать сколы и трещины, с пленкой они оставляют лишь малозаметные вмятины на ее поверхности, которые со временем восстанавливаются за счет эластичности.

С учетом данного аспекта бронирование остекления защитной пленкой актуально при частых поездках за город по гравийным дорогам. Также оклейку выполняют для защиты от влаги и химии на городских дорогах в зимнее время.

Вопрос о выгоде такой защиты зависит от особенностей эксплуатации. Выделяют следующие случаи, когда вложения могут окупиться:

  • последующая перепродажа авто – если планируется в будущем продавать машину, то сохранение ее поверхности позволит просить более высокую цену;
  • повышение привлекательности – защитная пленка увеличивает срок службы и длительность привлекательного внешнего вида всех оклеиваемых элементов, что рекомендуется для всех новых автомобилей;
  • предотвращение дорогостоящего ремонта.

В последнем аспекте обращают внимание на появление повреждений на лобовом стекле, от которых не застрахован ни один водитель. Устранение сколов и трещин предполагает довольно дорогостоящую операцию с применением современных материалов и технологий. Своевременная оклейка защитной пленкой позволит избежать подобных затрат.

Бронирование лобового стекла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге и области выполнить бронирование лобового стекла можно в студии детейлинга «PlatinumG». Компания предоставляет квалифицированный персонал и современное оборудование, что позволяет проводить любые работы по обслуживанию автомобилей в короткие сроки на качественно высоком уровне.

Отдельное внимание уделяется защитным пленкам. Современные полимерные покрытия отечественных и зарубежных брендов обеспечивают любую поверхность автомобиля надежной защитой. В случае необходимости они могут наноситься в несколько слоев, что только усиливает получаемый эффект без вреда для светопропускаемости.

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