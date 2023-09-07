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Питерец.ру » События в мире » Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 31

Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 31

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Более тридцати человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул

Более тридцати человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, сообщил в среду губернатор штата Эдуардо Лейте.

Лейте посетил район бедствия в среду утром и пообещал в социальных сетях, что приложит все усилия для восстановления домов и инфраструктуры, разрушенных приливом воды.

Ожидается, что шторм продолжит воздействовать на регион до конца недели.

По данным регионального филиала CNN CNN Brasil, дожди на этой неделе стали самым страшным стихийным бедствием, поразившим штат за последние 40 лет.

Бразильский метеоролог доктор Мария Клара Сассаки рассказала CNN Brasil, что в течение недели в штате выпало среднее количество осадков, ожидаемое за весь сентябрь.

По словам Лейте, дожди на этой неделе стали четвертым экстремальным погодным явлением в Риу-Гранди-ду-Сул за последние три месяца.

Ранее в среду Министерство социального развития (MDS) заявило, что пострадали по меньшей мере 50 муниципалитетов в двух южных штатах, при этом около 80% города Мучум в Риу-Гранди-ду-Сул находится под водой.

В среду региональная служба гражданской обороны объявила предупреждение о наводнении вокруг реки Хакуи и дельты Хакуи.

«Ситуация критическая», — заявил министр MDS Веллингтон Диас в среду на канале X, ранее известном как Twitter.

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