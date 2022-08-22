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Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей

По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
По меньшей мере 32 человека погибли с пятницы в результате внезапных наводнений и оползней

По меньшей мере 32 человека погибли с пятницы в результате внезапных наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями в двух северных штатах Индии.
Дожди захлестнули деревни, сметая дома и оставляя жителей в затруднительном положении, пока спасатели спешат эвакуировать выживших.
Двадцать семь человек погибли в гималайском штате Химачал-Прадеш, и по состоянию на понедельник шесть человек все еще числились пропавшими без вести, сообщило правительство штата, добавив, что многие из смертей были вызваны обрушением домов и другими несчастными случаями.

Это всего лишь последнее из растущего числа погибших, связанных с проливными дождями в штате с начала сезона дождей в конце июня. Согласно государственному отчету, с начала сезона в штате Химачал-Прадеш погибли по меньшей мере 244 человека.

В штате Уттаракханд пять человек погибли, а 12 до сих пор числятся пропавшими без вести, по словам Ранджита Кумара Синха, представителя государственного управления по борьбе со стихийными бедствиями.

«Поиск и спасение пропавших людей все еще продолжаются, и мы надеемся их найти», — сказал Синха.

Ранее в этом месяце федеральное бюро погоды предсказало, что в августе и сентябре в Индии, вероятно, выпадет среднее количество осадков.

«Мы задействовали вертолеты для спасения людей, которые застряли в отдаленных районах из-за инцидентов, связанных с дождем. Спасательная операция идет полным ходом», — сказал Синха, сообщает Reuters.
Источник: CNN
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