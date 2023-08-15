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Питерец.ру » События в мире » До 25 человек оказались в ловушке под обрушившимся храмом на севере Индии, из-за проливных дождей погиб по меньшей мере 41 человек

До 25 человек оказались в ловушке под обрушившимся храмом на севере Индии, из-за проливных дождей погиб по меньшей мере 41 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
В понедельник в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в результате проливных дождей и оползней погибло более 40 человек.

По сообщению государственной телерадиовещательной компании Индии DD, в понедельник в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в результате проливных дождей и оползней погибло более 40 человек.

Среди погибших значатся по меньшей мере девять человек, которые погибли в результате наводнения, в результате которого обрушился храм в столице штата Шимла, популярном туристическом районе. Инцидент произошел вчера около 8 часов утра по местному времени, сообщил индийскому информационному агентству ANI главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху во время посещения храма в понедельник.

Тела погибших были извлечены, и «местная администрация усердно работает над расчисткой завалов», — написал Суху в понедельник в X (ранее известном как Twitter).

Он добавил, что пять человек были спасены, но от 20 до 25 человек остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.

В общей сложности в штате Химачал-Прадеш в понедельник погиб по меньшей мере 41 человек. Министр внутренних дел Индии Амит Шах написал в социальных сетях, что гибель людей была «чрезвычайно огорчительной».

«Команды [Национальных сил реагирования на стихийные бедствия] участвуют в спасательных операциях вместе с местной администрацией. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших», — добавил он.

Суху написал в понедельник на X, что «мы поручили властям обеспечить всю возможную помощь и поддержку пострадавшим семьям в этот тяжелый период».

«Я призываю людей оставаться дома, не приближаться к рекам и районам, подверженным оползням», — сказал он.

Чиновники дорожной полиции также призвали общественность воздержаться от поездок из-за продолжающегося проливного дождя, а Индийский метеорологический департамент объявил для штата красный уровень опасности.

Химачал-Прадеш был одним из наиболее пострадавших штатов в этот сезон дождей. В июле более 30 человек в штате погибли в результате внезапных наводнений и оползней.

Некоторые ученые говорят, что климатический кризис, вызванный деятельностью человека, делает сезон дождей в Индии более хаотичным и неустойчивым.

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