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По меньшей мере 16 человек погибли из-за проливных дождей, вызвавших оползни в Уганде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 16 человек погибли в западной части Уганды после проливных дождей в районе Касесе

Согласно твитам Красного Креста Уганды, по меньшей мере 16 человек погибли в западной части Уганды после проливных дождей в районе Касесе во вторник вечером, вызвавших оползень рано утром в среду.

Красный Крест сообщил, что большинство из обнаруженных тел были женщинами и детьми. Шесть человек также получили ранения и находятся на лечении в местной больнице, сообщила представитель Красного Креста Ирэн Накасиита в Твиттере.

Спасатели копались в грязи в поисках выживших. Район Касесе, где произошло стихийное бедствие, подвержен оползням, особенно в сезон дождей, потому что он расположен в предгорьях гор Рувензори, граничащих с Демократической Республикой Конго.

После продолжительной засухи с конца июля на большую часть территории Уганды обрушились проливные дожди, что привело к гибели людей и наводнениям, а также к уничтожению посевов, домов и инфраструктуры.

В июле наводнение, вызванное проливными дождями, унесло жизни по меньшей мере 24 человек в округе Мбале на востоке Уганды.

Метеорологическое агентство страны предупредило, что в сезоне август-декабрь на него обрушатся необычно сильные и разрушительные дожди, и посоветовало людям, живущим в горных районах, проявлять бдительность или эвакуироваться в более безопасные районы.

Многие районы Уганды подвержены наводнениям после проливных дождей, но вся страна уязвима перед стихийными бедствиями.

Согласно отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 300 000 человек пострадали от наводнений и оползней в восточных и западных регионах Уганды. По оценкам, 65 000 человек были перемещены, говорится в сообщении.

Источник: CNN
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