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Смертельное наводнение обрушилось на Бразилию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В результате сильного наводнения в северо-восточном регионе Бразилии погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 получили ранения.

По словам официальных лиц, в результате сильного наводнения в северо-восточном регионе Бразилии погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 получили ранения.
От наводнений пострадали почти 40 городов в штате Баия, сказал губернатор Руи Коста репортерам в городе Ильеус, который пострадал сильнее всего.

«Это огромная трагедия. Я не могу припомнить что-либо подобное в недавней истории Баии, учитывая количество задействованных городов и домов. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью затоплены, - сказал Коста.

По данным агентства гражданской обороны и защиты штата Баия, более 35000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В городе Итамбе из-за проливных дождей поздно вечером в субботу была прорвана плотина, что вызвало опасения и опасения по поводу новых наводнений.
По данным агентства Agencia Brasil, бразильские агентства по мониторингу метеорологии и стихийных бедствий предупреждают, что существует риск дополнительных наводнений и оползней в Баии, при этом вероятность того, что дожди продолжатся как минимум до вторника, есть.
Метеоролог CNN Роберт Шакелфорд говорит, что Бразильский национальный институт метеорологии выпустил предупреждения о сильных ливнях почти для всей Баии. По его словам, в понедельник и вторник ожидается улучшение условий в штате.

«Обширные осадки в течение следующих 48 часов немного улучшаются, с большей частью штата видимость до 50 мм, но есть местные и изолированные области, где возможно до 100 мм».

По словам Шекелфорда, в большинстве крупных городов, пострадавших от наводнения, сезон дождей, поэтому ливни не редкость.

«Для Итамбе декабрь - самый влажный месяц, когда за декабрь выпадает около 120 мм осадков. Таким образом, по прогнозам, они получат около двух третей месячных осадков во время этого события », - сказал он.
Источник: CNN
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