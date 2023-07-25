Правительство Израиля приняло закон об ограничении полномочий Верховного суда вопреки массовым протестам

Израильский парламент в понедельник принял закон, лишающий Верховный суд права блокировать решения правительства, что является первой частью запланированной судебной реформы, которая резко разделила израильское общество и вызвала резкую критику со стороны Белого дома.

Спорный законопроект был принят в Кнессете 64 голосами против 0. Все члены правящей коалиции проголосовали за законопроект, а все депутаты от оппозиции вышли из палаты во время голосования.

Огромные толпы разгневанных протестующих собрались снаружи, пытаясь заблокировать доступ к зданию. По данным израильской полиции, их встретили колючей проволокой и водометами, по меньшей мере 19 человек были арестованы.

Тысячи военных резервистов, в том числе более 1100 офицеров ВВС, еще до принятия законопроекта заявили, что откажутся добровольно идти на службу, если он это сделает.

Бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что во вторник подаст петицию в Верховный суд, чтобы заблокировать закон, и призвал военных резервистов не отказываться от службы до тех пор, пока суд не вынесет своего решения.

Так называемый закон о разумности лишает Верховный суд права блокировать решения правительства, объявляя их необоснованными. Его принятие может спровоцировать конституционный кризис – если суд признает сам закон неразумным.

Движение за качественное правительство, израильская неправительственная организация, подала петицию в Верховный суд сразу после проведения голосования, прося суд объявить закон незаконным на том основании, что он изменяет базовую структуру израильской демократии, и прося заблокировать его реализацию до тех пор, пока суд не вынесет по нему решение.