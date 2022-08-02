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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Израиля сделал редкий намек на ядерный арсенал страны

Премьер-министр Израиля сделал редкий намек на ядерный арсенал страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Премьер-министр Израиля Яир Лапид сделал редкий намек на широко подозреваемый ядерный арсенал страны

Премьер-министр Израиля Яир Лапид сделал редкий намек на широко подозреваемый ядерный арсенал страны во время выступления в понедельник.
Выступая на мероприятии, посвященном смене руководства в Комиссии по атомной энергии страны, Лапид упомянул об оборонительных и наступательных возможностях Израиля, а также о том, что он назвал его «другими возможностями» — понимаемыми как ссылка на ядерное оружие.

«Оперативная арена в невидимом куполе над нами построена на оборонительных и наступательных возможностях, а также на том, что иностранные СМИ склонны называть «другими возможностями». Эти другие возможности поддерживают нашу жизнь и будут поддерживать нас, пока мы и наши дети здесь», — сказал Лапид.

Широко распространено мнение, что Израиль обладает несколькими сотнями ядерных боеголовок, разработав эту технологию в 1960-х годах. В отличие от большинства предполагаемых ядерных держав, Израиль никогда официально не заявлял о обладании им.

Вместо этого он проводит политику «непрозрачности» — это означает, что израильские лидеры, когда их подталкивают, предпочитают делать лишь косвенные или двусмысленные ссылки на ядерное оружие.
Первое такое заявление было сделано в начале 1960-х тогдашним младшим министром обороны Шимоном Пересом, который сказал, что Израиль «определенно не будет первым, кто разместит ядерное оружие в регионе».

Совсем недавно бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт, по-видимому, признал ядерный потенциал, когда он перечислил Израиль, наряду с Соединенными Штатами, Россией и Францией, как обладающий ядерным оружием, хотя позже он попытался опровергнуть комментарии, сделанные по немецкому телевидению. .

Биньямин Нетаньяху тоже однажды назвал Израиль «ядерной державой» во время презентации в своем кабинете, прежде чем он поправился, сказав «энергетическая держава».

Источник: CNN
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