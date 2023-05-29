Эрдоган победил на выборах в Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции, обойдя по голосам лидера оппозиции Кемаля Киличдароглу во втором туре голосования в воскресенье и продлив свое правление на третье десятилетие.

При подсчете 99,43% голосов предварительные официальные результаты, объявленные Высшим избирательным советом Турции (YSK) в воскресенье, показали, что Эрдоган победил с 52,14% голосов. Киличдароглу получил 47,86%.

Выступая перед тысячами своих сторонников у президентского комплекса в Анкаре, Эрдоган сказал, что настало время «отложить в сторону все дебаты и конфликты, касающиеся периода выборов, и объединиться вокруг наших национальных целей и мечтаний».