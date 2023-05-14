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Питерец.ру » События в мире » В Турции начались президентские выборы

В Турции начались президентские выборы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Открыты избирательные участки на выборах в Турции

В Турции начались выборы. Нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник Кемаль Киличдароглу, по предварительным опросам, набирают примерно одинаковое число голосов.

Если ни за одного из претендентов на должность президента страны не проголосует более половины избирателей, то устроят второй тур выборов.

А пока предвыборная гонка подходит к концу, начинают кипеть настоящие страсти. Реджеп Тайип Эрдоган на митинге 13 мая обвинил оппозицию в сотрудничестве с Джо Байденом. По мнению действующего президента Турции, противники объединились с Западом против него. Эрдоган мог оказаться слишком неуступчивым партнером для НАТО из-за его прочных экономических связей с Россией.

Источник: РенТВ
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