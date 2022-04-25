Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, отразив исторический вызов крайне правого кандидата Марин Ле Пен во время второго тура голосования в воскресенье.

Макрон набрал 58,55% голосов в воскресенье, что сделало его первым французским лидером, переизбранным за 20 лет. Он и Ле Пен вышли во второй тур, заняв первое и второе места соответственно среди 12 кандидатов, баллотировавшихся в первом туре 10 апреля.

Хотя этот конкурс был реваншем второго тура президентских выборов во Франции в 2017 году, большая часть Европы наблюдала за выборами с тревогой. Президентство Ле Пен коренным образом изменило бы отношения Франции с Европейским союзом и Западом в то время, когда блок и его союзники полагаются на Париж, чтобы взять на себя ведущую роль в противостоянии некоторым из самых серьезных мировых проблем, в первую очередь, войне. на Украине.

И хотя обращение Макрона к избирателям глобализованной, экономически либеральной Франции во главе мощного Европейского Союза победило видение Ле Пен радикального сдвига внутрь себя, 41,45% проголосовавших за нее людей поставили французов далеко правее президентство, чем когда-либо прежде.

Выступление Ле Пен является последним признаком того, что французская общественность обращается к политикам-экстремистам, чтобы выразить свое недовольство статус-кво. В первом туре крайне левые и крайне правые кандидаты набрали более 57% поданных бюллетеней.

Многие из неудовлетворенных двумя последними кандидатами остались дома. По данным Министерства внутренних дел Франции, уровень воздержания избирателей во втором туре составил 28%, что является самым высоким показателем с 2002 года.