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Питерец.ру » События в мире » Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, отразив исторический вызов крайне правого кандидата Марин Ле Пен

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, отразив исторический вызов крайне правого кандидата Марин Ле Пен во время второго тура голосования в воскресенье.
Макрон набрал 58,55% голосов в воскресенье, что сделало его первым французским лидером, переизбранным за 20 лет. Он и Ле Пен вышли во второй тур, заняв первое и второе места соответственно среди 12 кандидатов, баллотировавшихся в первом туре 10 апреля.
Хотя этот конкурс был реваншем второго тура президентских выборов во Франции в 2017 году, большая часть Европы наблюдала за выборами с тревогой. Президентство Ле Пен коренным образом изменило бы отношения Франции с Европейским союзом и Западом в то время, когда блок и его союзники полагаются на Париж, чтобы взять на себя ведущую роль в противостоянии некоторым из самых серьезных мировых проблем, в первую очередь, войне. на Украине.

И хотя обращение Макрона к избирателям глобализованной, экономически либеральной Франции во главе мощного Европейского Союза победило видение Ле Пен радикального сдвига внутрь себя, 41,45% проголосовавших за нее людей поставили французов далеко правее президентство, чем когда-либо прежде.

Выступление Ле Пен является последним признаком того, что французская общественность обращается к политикам-экстремистам, чтобы выразить свое недовольство статус-кво. В первом туре крайне левые и крайне правые кандидаты набрали более 57% поданных бюллетеней.
Многие из неудовлетворенных двумя последними кандидатами остались дома. По данным Министерства внутренних дел Франции, уровень воздержания избирателей во втором туре составил 28%, что является самым высоким показателем с 2002 года.

Источник: CNN
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