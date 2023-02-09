Президент Турции Эрдоган сегодня посетит еще несколько городов, пострадавших от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетит еще три района, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в понедельник на юге Турции, сообщила государственная телекомпания TRT Haber.

Эрдоган посетит южные города Газиантеп, Османие и Килис, расположенные недалеко от границы с Сирией, сообщает TRT Haber.

В среду Эрдоган посетил центр экстренной помощи, созданный турецким агентством по ликвидации последствий стихийных бедствий недалеко от эпицентра в районе Пазарджик, а также спасательные работы в провинциях Адана, Хатай и Кахраманмарас.

Эрдоган о реакции правительства: выступая в среду во время посещения нескольких зон бедствия, Эрдоган пообещал предпринять «все необходимые шаги» и объединить государство и нацию, чтобы «мы не оставили ни одного гражданина без внимания».

Ранее в тот же день президент признал общественную обеспокоенность реакцией правительства, признав, что у государства изначально «были некоторые проблемы» в аэропортах и ​​на дорогах, но настаивал, что теперь ситуация «под контролем».