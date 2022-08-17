Кандидат в президенты Кении Одинга отвергает результаты выборов и обещает обжаловать их в суде

Кандидат в президенты Кении Раила Одинга впервые после поражения на выборах заявил, что его коалиция «полностью и безоговорочно отвергает президентские результаты» в телеобращении во вторник.

«На наш взгляд, нет ни законно и обоснованно объявленного победителя, ни избранного президента», — сказал бывший премьер-министр Кении о результатах, объявленных председателем избирательной комиссии в понедельник.

Независимая комиссия по выборам и установлению границ объявила вице-президента Уильяма Руто победителем президентских выборов с 50,49% голосов, а Одингу - вторым с 48,85%.

Одинга вышел на сцену сразу после того, как четыре несогласных члена избирательной комиссии провели пресс-конференцию в другом месте, чтобы обвинить председателя в неправомерных действиях.

Совокупность процентов голосов, полученных каждым кандидатом, представляла собой «математическую абсурдность», заявила заместитель председателя Независимой комиссии по выборам и установлению границ Джулиана Черера, подчеркнув, что общее количество голосов составило 100,1%, а расхождение составляет 0,01%.

Одинга счел цифры, представленные председателем Вафулой Чебукати, недействительными, заявив, что он «использует все доступные нам конституционные и юридические варианты».

Это пятая попытка Одинги стать президентом, и он сказал, что будет участвовать в выборах в последний раз.

Он является частью политической династии Кении; его отец Джарамоги Огинга Одинга был первым вице-президентом независимой Кении, и кенийцы ласково называют его «Баба».