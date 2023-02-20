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Питерец.ру » События в мире » Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии

Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Австралийский турист погиб после нападения акулы в водах Новой Каледонии в южной части Тихого океана

Австралийский турист погиб после нападения акулы в водах Новой Каледонии в южной части Тихого океана, сообщает общественная телекомпания New Caledonia 1 TV.

59-летний мужчина плавал возле понтона на пляже Шато-Рояль в столице Нумеа, когда около 16:00 на него напала акула. по местному времени в воскресенье, сообщает New Caledonia 1.

Два человека спасли мужчину на водном мотоцикле, ему сделали искусственное дыхание, но, по словам телекомпании, он не выжил.

В ответ власти закрыли пляжи в Нумеа, популярном месте для иностранных туристов.

«Плавание и водные виды деятельности закрыты в 300-метровой прибрежной полосе до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении городского совета Нумеа.

«Новая Каледония 1» добавила, что после нападения также был активирован отлов акул.

Источник: CNN
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