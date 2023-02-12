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Школы закрываются, рейсы отменяются, так как крупнейший город Новой Зеландии готовится к циклону Габриэль

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Школы закрываются, рейсы отменяются, так как крупнейший город Новой Зеландии готовится к циклону Габриэль

Школы по всему Окленду закроются с понедельника, так как крупнейший город Новой Зеландии готовится к прибытию циклона «Габриэль», сообщило в воскресенье радио Новой Зеландии, филиал CNN.

По словам RNZ, более 36 школ и университетов закроют свои двери, несмотря на отсутствие официального приказа Министерства образования, в то время как автобусная сеть InterCity также сократит свои услуги.

Между тем, когда Габриэль приближается, Air New Zealand заявила, что в понедельник отменяет несколько дальнемагистральных международных рейсов, а также рейсы на Тасман и острова Тихого океана, а также внутренние рейсы в Окленд и из него, сообщает Reuters.

На пресс-конференции с местными СМИ в воскресенье премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс еще раз призвал жителей Окленда свести к минимуму несущественные поездки, призвав сделать это тех, кто может работать из дома.

«Мы ожидаем, что надвигается суровая погода, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы готовы, убедитесь, что у вас есть все необходимые приготовления, если вам придется оставаться на месте в течение определенного периода времени или если вам придется эвакуироваться», — сказал Хипкинс журналистам.

В субботу Габриэль перешел к посттропическому циклону, что означает, что он потерял свои характеристики тропической системы, однако последние прогнозы Метеорологической службы Новой Зеландии предупреждают, что шторм по-прежнему представляет собой «очень высокий риск экстремальной, разрушительной и беспрецедентной погоды во многих регионах планеты». Северный остров с воскресенья по вторник».

Согласно уведомлению местных властей, в Нортленде, субтропическом регионе на Северном острове Новой Зеландии, в воскресенье было объявлено чрезвычайное положение на первоначальный семидневный период в рамках регионального реагирования на Габриель.

В заявлении говорится, что за последние 50 лет в Нортленде было всего шесть предупреждений о чрезвычайном положении.

Управление по чрезвычайным ситуациям Окленда предупредило, что в ночь на воскресенье на город может обрушиться сильный ветер с порывами до 140 км/ч (90 миль в час) или выше с понедельника, сообщает Reuters.

Источник: CNN
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