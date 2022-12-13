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Питерец.ру » События в мире » Три человека погибли и иностранцы получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле

Три человека погибли и иностранцы получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
CNN
Три человека погибли и многие получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, столице Афганистана

Три человека погибли и многие получили ранения в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, столице Афганистана, в понедельник.

Нападение началось около 14:30. по местному времени в кабульском коммерческом районе Шар-и-Нау, в здании находятся гражданские лица, по словам начальника пресс-секретаря полиции Халида Задрана.

Очевидец, живший поблизости, рассказал CNN, что видел перестрелку после того, как боевики напали на отель.

Полиция направила на место происшествия силы безопасности, начав операцию по зачистке территории. Нападение закончилось тем, что все трое боевиков были убиты, а постояльцы отеля благополучно эвакуированы, согласно сообщению в Твиттере официального представителя талибов Забиуллы Моджахида в понедельник.

Моджахид добавил, что ни один иностранец не погиб, но двое иностранцев были ранены после прыжка с крыши.

На видео, размещенных в Twitter журналистом из Кабула и проверенных агентством Reuters, видно, как дым поднимается из одного из этажей на фоне звуков выстрелов, а человек пытается избежать нападения, выпрыгивая из окна отеля.

После этого некоммерческая организация по оказанию экстренной помощи в Кабуле сообщила в Твиттере, что она получила 21 раненого в своей больнице, расположенной недалеко от места нападения, в том числе троих, которые были мертвы по прибытии — отдельно от трех убитых нападавших.

Нападение произошло через день после того, как посол Китая встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана, чтобы обсудить вопросы, связанные с безопасностью, и потребовал уделить больше внимания защите своего посольства.

Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что нападение произошло возле китайского гостевого дома, и его посольство в Кабуле внимательно следит за ситуацией.

В последние месяцы в Афганистане произошло несколько взрывов, в том числе нападение на посольство Пакистана в начале этого месяца и взрыв террориста-смертника возле посольства России в сентябре. Ответственность за обе атаки взяла на себя Исламское государство.

Источник: CNN
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