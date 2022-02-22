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Питерец.ру » События в мире » Австралия требует ответов от Китая в связи с инцидентом с лазером в море

Австралия требует ответов от Китая в связи с инцидентом с лазером в море

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Австралия требует от Китая расследования предполагаемого использования лазера для «подсветки» австралийского самолета

Австралия требует от Китая расследования предполагаемого использования лазера для «подсветки» австралийского самолета в водах у северного побережья страны в результате инцидента, который угрожает ухудшить отношения между двумя странами.
Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в понедельник, что он обратился к китайскому правительству с просьбой объяснить «опасный» и «безрассудный» акт, предположительно совершенный военным кораблем ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) на прошлой неделе.
«Это было опасно, это было непрофессионально и безрассудно для профессионального военно-морского флота, и нам нужны ответы на вопрос, почему они это сделали», — сказал Моррисон. «В худшем случае это было запугивание и издевательство».

«Это те, кому нужно объяснять не только Австралии, но и думать обо всех странах нашего региона», — добавил он. «Это может прийти в голову любому, кто просто занимается обычным наблюдением за своей собственной исключительной экономической зоной».

Моррисон заявил в понедельник, что китайские власти еще не ответили на его призыв дать ответы.
На очередном брифинге в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил журналистам, что судно соблюдает международное право.
«После проверки соответствующими китайскими властями информация, опубликованная австралийской стороной, не соответствует действительности. Нормальная навигация китайского корабля в открытом море соответствует соответствующему международному праву и практике и является полностью законной и законной», — сказал Ван.
«Мы призываем австралийскую сторону уважать законные права китайских судов в соответствующих водах в соответствии с международным правом и прекратить злонамеренное распространение ложной информации о Китае».
Ранее государственный таблоид Global Times обвинил Канберру в попытке нанести ущерб репутации Пекина в южной части Тихого океана.
«Австралийские военные сознательно раскрутили это с целью очернить Китай», — говорится в статье со ссылкой на анонимного аналитика.
Газета обвинила Канберру в попытке отвлечь внимание от усилий китайских военных по оказанию помощи в южной части Тихого океана, сославшись на недавнюю доставку помощи в Тонгу после сильного извержения вулкана и цунами, а также на доставку медикаментов Covid на Соломоновы острова. .
«Австралия не любит, когда Китай предоставляет конкретные преимущества другим странам, расположенным рядом с Австралией, поэтому она находит все способы дискредитировать Китай», — говорится в статье со ссылкой на неназванных аналитиков.

Источник: CNN
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