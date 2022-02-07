Восемь человек погибли за два дня после того, как в Австрии сошла третья смертоносная лавина

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате схода лавины в западной Австрии в субботу, сообщила полиция, на следующий день после того, как две другие лавины убили семерых лыжников из-за сильного снегопада, за которым последовала более теплая погода, создавшая необычайно опасные условия.

Австрийская телекомпания ORF сообщила, что жертвой схода лавины в субботу в муниципалитете Шмирн в Тироле был 58-летний местный житель.

В той же провинции 42-летний австрийский горный и лыжный гид и четыре шведских лыжника, все мужчины в возрасте 40 лет, были убиты в пятницу, когда лавина возле города Шпис на границе со Швейцарией полностью похоронила их, сообщила полиция. .

Полиция сообщила, что еще один член группы, 43-летний швед, смог вызвать помощь по телефону и был спасен.

В третьем инциденте погибли двое австрийских лыжников.

Службы экстренной помощи обнаружили тела двух австрийских лыжников, 61-летней женщины и 60-летнего мужчины, в 00:40 по местному времени в субботу после того, как их родственники подняли тревогу, когда с ними больше не удалось связаться, сообщила полиция.

Пара отправилась в регион Тироль в пятницу днем, и мужчина сообщил контактному лицу по телефону в 15:30. по местному времени они достигли пика Брейтегг высотой 1868 метров (6129 футов). Это был их последний контакт.

«После того, как с ними больше нельзя было связаться, родственники позвонили в службу экстренной помощи около 21:40», — говорится в заявлении полиции.