Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет

Северная Корея заявила в воскресенье, что провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) днем ​​ранее, это третье известное испытание оружия большой дальности менее чем за год.

Государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» была запущена в ходе «неожиданных учений по пуску межконтинентальных баллистических ракет» по письменному приказу лидера Ким Чен Ына.

Согласно отчету ЦТАК, ракета пролетела 989 ​​километров (614 миль) за почти 67 минут на высоте 5768,5 километров (3584 мили).

В нем говорится, что испытание стало доказательством способности Пхеньяна нанести «смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам» и «наглядным доказательством надежной надежности нашего мощного физического ядерного сдерживания».

Субботнее испытание состоялось после того, как в пятницу Северная Корея предупредила о «беспрецедентно жесткой реакции», если Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.

А в воскресенье Ким Ё Чен, сестра лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник в режиме ее брата, выступила с еще одним предупреждением.

«Мы будем следить за каждым движением врага и принимать соответствующее и очень мощное и подавляющее противодействие каждому его враждебному нам шагу», — сказала она в заявлении, опубликованном ЦТАК.