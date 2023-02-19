Северная Корея заявила, что провела внезапные испытания межконтинентальных баллистических ракет

Северная Корея заявила в воскресенье, что провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) днем ранее, это третье известное испытание оружия большой дальности менее чем за год.
Государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» была запущена в ходе «неожиданных учений по пуску межконтинентальных баллистических ракет» по письменному приказу лидера Ким Чен Ына.
Согласно отчету ЦТАК, ракета пролетела 989 километров (614 миль) за почти 67 минут на высоте 5768,5 километров (3584 мили).
В нем говорится, что испытание стало доказательством способности Пхеньяна нанести «смертоносный ядерный контрудар по враждебным силам» и «наглядным доказательством надежной надежности нашего мощного физического ядерного сдерживания».
Субботнее испытание состоялось после того, как в пятницу Северная Корея предупредила о «беспрецедентно жесткой реакции», если Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
А в воскресенье Ким Ё Чен, сестра лидера Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник в режиме ее брата, выступила с еще одним предупреждением.
«Мы будем следить за каждым движением врага и принимать соответствующее и очень мощное и подавляющее противодействие каждому его враждебному нам шагу», — сказала она в заявлении, опубликованном ЦТАК.