Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты

Северная Корея заявила, что во вторник успешно провела испытания новой баллистической ракеты с подводной лодки, сообщило в среду государственное информационное агентство KCNA.

KCNA сообщила, что баллистическая ракета (БРПЛ), запускаемая с подводных лодок, была запущена с субмарины 8.24 Yongung - того же судна, которое использовалось для испытаний первой БРПЛ Северной Кореи в 2016 году.

В отчете говорится, что в ракету было включено «множество передовых технологий управления и наведения», которые «внесут большой вклад в то, чтобы вывести оборонные технологии страны на высокий уровень и повысить боевые возможности нашего флота под водой».

Япония и Южная Корея сообщили о запуске по крайней мере одной баллистической ракеты во вторник, которая, по их словам, была запущена с моря недалеко от портового города Синпо, провинция Хамгён, примерно в 10:00 по местному времени во вторник (21:00 по восточному времени в понедельник). В Синпо находится северокорейская верфь.

Совет Безопасности ООН проведет в среду заседание за закрытыми дверями, чтобы обсудить Северную Корею после последнего ракетного испытания, сообщил CNN дипломат ООН, осведомленный о встрече. Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия в соответствии с международным правом.

Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских ученых в Вашингтоне, сказал, что Северная Корея ранее испытывала лишь небольшое количество БРПЛ, несмотря на то, что в течение ряда лет заявляла о наличии такой мощности.

Маунт сказал, что Северная Корея рассматривает БРПЛ как еще один способ преодолеть противоракетную оборону Соединенных Штатов и их союзников, особенно Южной Кореи и Японии. «Они обеспокоены тем, что наша противоракетная оборона сводит на нет их потенциал сдерживания», - сказал он.

Но Маунт добавил, что БРПЛ хороши ровно настолько, насколько хороши корабли, на которых они находятся, а американские военные были более чем равны шумным подводным лодкам Северной Кореи.

«Слабым звеном в их ракетной программе подводных лодок являются подводные лодки, и это огромная техническая проблема для северных корейцев», - сказал он, добавив, что корабли Пхеньяна настолько превосходят, что БРПЛ фактически являются «избыточным потенциалом».

Смешанные сигналы на Корейском полуострове

Ракетные испытания Северной Кореи во вторник были проведены после нескольких недель напряженности на Корейском полуострове, когда сотрудничество между Пхеньяном и Сеулом усиливалось одновременно с ростом военного умения балансировать на грани войны.

4 октября Пхеньян впервые за несколько месяцев согласился возобновить официальную связь с Сеулом. Официальный представитель министерства объединения Южной Кореи сообщил, что Южная и Северная Корея разговаривали по совместной линии связи во вторник, незадолго до испытания ракеты, но Северная Корея не обсуждала запуск во время разговора.

В последние недели Северная Корея также ускорила свою программу испытаний оружия, включая запуск в конце сентября новой гиперзвуковой ракеты.

В заявлении во вторник Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что осведомлено о последнем запуске ракеты Северной Кореей и будет тесно сотрудничать с региональными союзниками для наблюдения за ситуацией.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий», - говорится в заявлении со ссылкой на Северную Корею под ее официальным названием. «Приверженность США защите (Южной Кореи) и Японии остается непоколебимой».