Япония заявила, что новейшая северокорейская ракета большой дальности может достичь материковой части США

Северная Корея в пятницу запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), что стало вторым ракетным испытанием режима Ким Чен Ына за два дня. Япония заявила, что у нее есть потенциальная дальность полета до материковой части США.

Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена около 10:15 по местному времени из района Сунан столицы Северной Кореи Пхеньяна и пролетела около 1000 километров (621 миля) на восток, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). США заявили, что это «наглое» нарушение резолюций ООН.

По данным Береговой охраны Японии, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что он, вероятно, упал в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ), примерно в 210 километрах (130 миль) к западу от японского острова Осима-Осима. Он не летал над Японией.

«Северная Корея продолжает совершать провокационные действия с беспрецедентной частотой», — заявил Кисида журналистам в пятницу на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке, Таиланд. «Я хочу еще раз заявить, что мы не можем принять такие действия».

По его словам, правительство Японии будет продолжать собирать и анализировать информацию и предоставлять общественности оперативные обновления. По словам Кисиды, пока сообщений о повреждениях судов в море не поступало.

По данным JCS, межконтинентальная баллистическая ракета достигла высоты около 6100 километров (3790 миль) со скоростью 22 Маха, что в 22 раза превышает скорость звука. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что у него есть потенциал для достижения материковой части США.

«Баллистическая ракета класса межконтинентальных баллистических ракет, запущенная на этот раз, может иметь дальность более 15 000 км при расчете на основе дальности полета этой межконтинентальной баллистической ракеты», — говорится в заявлении Хамады. «Это зависит от веса боеголовки, но в этом случае материковая часть США будет включена в диапазон».

Это не первый случай, когда Северная Корея запускает межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по оценкам экспертов и официальных лиц, теоретически может достичь США.

Пятничная ракета была примерно на 100 километров меньше по высоте и дальности по сравнению с ракетными испытаниями Пхеньяна 24 марта, в ходе которых была зафиксирована самая высокая высота и самая большая продолжительность полета среди всех северокорейских ракет, когда-либо испытанных, согласно сообщению Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) на время. Эта ракета достигла высоты 6248,5 км (3905 миль) и пролетела расстояние 1090 км (681 миля), сообщает ЦТАК.