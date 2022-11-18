Япония заявила, что новейшая северокорейская ракета большой дальности может достичь материковой части США

Северная Корея в пятницу запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), что стало вторым ракетным испытанием режима Ким Чен Ына за два дня. Япония заявила, что у нее есть потенциальная дальность полета до материковой части США.
Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена около 10:15 по местному времени из района Сунан столицы Северной Кореи Пхеньяна и пролетела около 1000 километров (621 миля) на восток, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). США заявили, что это «наглое» нарушение резолюций ООН.
По данным Береговой охраны Японии, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что он, вероятно, упал в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ), примерно в 210 километрах (130 миль) к западу от японского острова Осима-Осима. Он не летал над Японией.
По его словам, правительство Японии будет продолжать собирать и анализировать информацию и предоставлять общественности оперативные обновления. По словам Кисиды, пока сообщений о повреждениях судов в море не поступало.
По данным JCS, межконтинентальная баллистическая ракета достигла высоты около 6100 километров (3790 миль) со скоростью 22 Маха, что в 22 раза превышает скорость звука. Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что у него есть потенциал для достижения материковой части США.
Это не первый случай, когда Северная Корея запускает межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по оценкам экспертов и официальных лиц, теоретически может достичь США.
Пятничная ракета была примерно на 100 километров меньше по высоте и дальности по сравнению с ракетными испытаниями Пхеньяна 24 марта, в ходе которых была зафиксирована самая высокая высота и самая большая продолжительность полета среди всех северокорейских ракет, когда-либо испытанных, согласно сообщению Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) на время. Эта ракета достигла высоты 6248,5 км (3905 миль) и пролетела расстояние 1090 км (681 миля), сообщает ЦТАК.