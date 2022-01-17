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Северная Корея провела четвертое испытание ракет за месяц

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Северная Корея провела четвертое ракетное испытание в этом году, выпустив два снаряда в океан

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в понедельник Северная Корея провела четвертое ракетное испытание в этом году, выпустив два снаряда в океан у восточного побережья Корейского полуострова.
Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что две баллистические ракеты были выпущены с разницей в три минуты в западной части Северной Кореи.
По предварительным оценкам из Японии, полет ракет составляет около 300 километров (186 миль) с максимальной высотой 50 километров (31 миля), сказал Киши.

Представитель министерства обороны Южной Кореи Бу Сын Чан заявил в понедельник, что разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют детали запусков в понедельник.

Испытания в понедельник последовали за двумя испытаниями на прошлой неделе и одним испытанием неделей ранее, поскольку Пхеньян продолжает реализацию своей ракетной программы. Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, сообщает государственное Центральное информационное агентство Кореи.
14 января Пхеньян также испытал две предположительно баллистические ракеты малой дальности из железнодорожного вагона.
После ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном в прошлый вторник, США объявили о санкциях в отношении восьми северокорейских и российских физических и юридических лиц за поддержку программ баллистических ракет Пхеньяна.
В пятницу представитель министерства иностранных дел Северной Кореи упрекнул США за их позицию против разработки оружия Северной Кореей, добавив: «Если США займут такую ​​конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена занять более жесткую и определенную реакцию на это».
А в недавнем заявлении, опубликованном ЦТАК, официальный представитель защищал право страны на укрепление своих вооружений, заявив, что «недавняя разработка оружия нового типа была лишь частью ее усилий по модернизации своей национальной обороноспособности».
Лейф-Эрик Исли, адъюнкт-профессор международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле, заявил после пятничного теста, что Пхеньян «похоже, дает сигнал, что его не будут игнорировать, и он ответит на давление давлением».

«Северная Корея пытается заманить администрацию Байдена в ловушку, — сказал Исли. «Они поставили в очередь ракеты, которые все равно хотят испытать, и отвечают на давление США дополнительными провокациями, пытаясь добиться уступок».

Согласно международному праву, Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия, но он продолжает разработку оружия в нарушение этого правила.

Источник: CNN
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