Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону моря у своего западного побережья

По словам официального представителя министерства обороны Южной Кореи, Северная Корея запустила две крылатые ракеты рано утром в среду из прибрежного города Ончхон в воды у своего западного побережья.

Военные чиновники из Южной Кореи и США заявили, что анализируют запуск для получения дополнительных сведений.

По данным канцелярии президента, после запуска советник по национальной безопасности Южной Кореи провел совещание для оценки ситуации с безопасностью и проверки готовности вооруженных сил.

Участники встречи договорились внимательно следить за любыми связанными перемещениями в преддверии совместных военных учений США и Южной Кореи, запланированных на начало следующей недели, добавили в офисе.

Северной Корее не запрещено запускать крылатые ракеты в соответствии с санкциями ООН, и в последний раз это было сделано в январе.

В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты приводятся в движение реактивными двигателями и остаются ближе к земле, что затрудняет их обнаружение. Большинство крылатых ракет не предназначены для перевозки ядерных боеголовок.

Запуск состоялся перед выступлением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по случаю его 100-летия на посту президента, в ходе которого он подтвердил свою готовность оказать помощь Северной Корее, если она согласится прекратить разработку ядерного оружия и начать процесс денуклеаризации.

Юн также упомянул об этой «дерзкой инициативе» по улучшению экономики Северной Кореи в обмен на денуклеаризацию в отдельных замечаниях ранее на этой неделе. Впервые он сделал предложение во время своей инаугурационной речи в мае.