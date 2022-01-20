Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности

Северная Корея заявила, что укрепит свою оборону от Соединенных Штатов и рассмотрит возможность «возобновления всех временно приостановленных действий», сообщает ЦТАК в четверг.
Объявление является возможной ссылкой на введенный им самим мораторий на испытания ядерного оружия, который действует с 2017 года.
Хотя по международному праву Пхеньяну запрещено испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие, он продолжает разработку оружия в нарушение запрета.
В отчете о заседании Политбюро, состоявшемся в среду, ЦТАК сообщило, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать», и признало необходимость подготовки к «долгосрочной конфронтации» с США.
В сообщении говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил официальным лицам укрепить способы «эффективного контроля враждебных действий США» и пересмотреть меры по укреплению доверия с США.
По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов Сеула Ким Джун Рака, южнокорейские военные внимательно следят за действиями Северной Кореи после доклада, опубликованного в четверг.
Это произошло после того, как Северная Корея увеличила свои ракетные испытания в январе месяце. На прошлой неделе США объявили о санкциях в отношении пяти северокорейских граждан и одной организации, поддерживающей программы режима, связанные с баллистическими ракетами.
Северная Корея назвала новые санкции «глупыми» и заявила, что администрация Байдена «упорствует в маневрах, направленных на то, чтобы лишить КНДР права на самооборону», сообщает ЦТАК.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в понедельник Северная Корея провела свое четвертое ракетное испытание в году, выпустив два снаряда в океан у восточного побережья Корейского полуострова. Северная Корея заявила, что проводит испытания «тактических управляемых ракет», то есть баллистических ракет малой дальности.
Испытания в понедельник последовали за двумя испытаниями на прошлой неделе и одним испытанием неделей ранее, поскольку Пхеньян продолжает реализацию своей ракетной программы. Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, сообщает ЦТАК.
Дипломатия между США и Северной Кореей приостановлена более чем на год. Администрация Байдена несколько раз пыталась связаться с Северной Кореей, но реального ответа не последовало.
Режим неоднократно требовал от США отказаться от «враждебности» по отношению к Северной Корее в качестве условия для возобновления диалога, но у Северной Кореи, похоже, другой план на этот год.
Дуён Ким, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказала, что не удивлена недавним шагом Северной Кореи.
«Неважно, что США делают или не делают… Пхеньян полностью сосредоточен на достижении вех своего ядерного оружия из-за своей военной необходимости сделать это».