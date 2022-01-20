Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности

Северная Корея заявила, что укрепит свою оборону от Соединенных Штатов и рассмотрит возможность «возобновления всех временно приостановленных действий», сообщает ЦТАК в четверг.

Объявление является возможной ссылкой на введенный им самим мораторий на испытания ядерного оружия, который действует с 2017 года.

Хотя по международному праву Пхеньяну запрещено испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие, он продолжает разработку оружия в нарушение запрета.

В отчете о заседании Политбюро, состоявшемся в среду, ЦТАК сообщило, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать», и признало необходимость подготовки к «долгосрочной конфронтации» с США.

В сообщении говорится, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил официальным лицам укрепить способы «эффективного контроля враждебных действий США» и пересмотреть меры по укреплению доверия с США.

«Дано указание заинтересованному сектору в целом пересмотреть меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе на льготной основе, и оперативно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности», — сообщило ЦТАК.

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов Сеула Ким Джун Рака, южнокорейские военные внимательно следят за действиями Северной Кореи после доклада, опубликованного в четверг.

Это произошло после того, как Северная Корея увеличила свои ракетные испытания в январе месяце. На прошлой неделе США объявили о санкциях в отношении пяти северокорейских граждан и одной организации, поддерживающей программы режима, связанные с баллистическими ракетами.

Северная Корея назвала новые санкции «глупыми» и заявила, что администрация Байдена «упорствует в маневрах, направленных на то, чтобы лишить КНДР права на самооборону», сообщает ЦТАК.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в понедельник Северная Корея провела свое четвертое ракетное испытание в году, выпустив два снаряда в океан у восточного побережья Корейского полуострова. Северная Корея заявила, что проводит испытания «тактических управляемых ракет», то есть баллистических ракет малой дальности.

Испытания в понедельник последовали за двумя испытаниями на прошлой неделе и одним испытанием неделей ранее, поскольку Пхеньян продолжает реализацию своей ракетной программы. Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, сообщает ЦТАК.

Дипломатия между США и Северной Кореей приостановлена ​​более чем на год. Администрация Байдена несколько раз пыталась связаться с Северной Кореей, но реального ответа не последовало.

Режим неоднократно требовал от США отказаться от «враждебности» по отношению к Северной Корее в качестве условия для возобновления диалога, но у Северной Кореи, похоже, другой план на этот год.

«Учитывая позицию Северной Кореи и ситуацию на Корейском полуострове в 2022 году, испытание нового оружия Северной Кореей продлится некоторое время», — говорится в отчете Чой Ён Хван из Сеульского института стратегии национальной безопасности (INSS).

Дуён Ким, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, сказала, что не удивлена ​​недавним шагом Северной Кореи.

«Мы знали (это был) лишь вопрос времени. В январе прошлого года Ким Чен Ын уже обнародовал цели по разработке и испытанию новых межконтинентальных баллистических ракет среди других высокотехнологичных вооружений в рамках своего пятилетнего плана», — сказал Ким.

«Неважно, что США делают или не делают… Пхеньян полностью сосредоточен на достижении вех своего ядерного оружия из-за своей военной необходимости сделать это».