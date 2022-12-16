Северная Корея заявляет об успешном испытании ракеты, которая может укрепить ее силы межконтинентальных баллистических ракет

Северная Корея в пятницу заявила, что успешно испытала твердотопливный ракетный двигатель, что может привести к тому, что режим Ким Чен Ына сможет в будущем быстрее и надежнее запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Согласно сообщению государственного Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК), новый ракетный двигатель большой тяги был испытан на стартовой площадке спутников к северо-западу от Пхеньяна в четверг.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, видно, что северокорейский лидер Ким присутствовал на испытаниях, которые, по словам ЦТАК, предоставили «гарантию для разработки еще одной системы стратегического оружия нового типа».

По словам экспертов, это может быть новая межконтинентальная баллистическая ракета.

«Это, друзья мои, первая ступень твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты», — заявил Джеффри Льюис, директор Восточноазиатской программы нераспространения в Центре исследований в области нераспространения, в своем посте в Twitter.

Эксперты заявили, что разработка может иметь большое значение, если новый ракетный двигатель удастся успешно интегрировать с межконтинентальной баллистической ракетой.

«Если северокорейские наземные испытания твердотопливного двигателя большой тяги в Сохэ пройдут почти так же успешно, как они заявляют, это станет важным шагом для разработки ракет, способных нести ядерное оружие», — сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеул.

Твердотопливные ракеты более стабильны, чем ракеты на жидком топливе, которые Северная Корея ранее испытывала на пусках межконтинентальных баллистических ракет. Это означает, что МБР на твердом топливе легче перемещать и запускать быстрее, чем МБР на жидком топливе.

Из-за этих факторов время реакции любого противника на северокорейскую межконтинентальную баллистическую ракету сократится.

«После развертывания эта технология сделает ядерные силы Северной Кореи более универсальными, живучими и опасными», — сказал Исли.

Твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты являются современным мировым стандартом. Основная межконтинентальная баллистическая ракета США Minuteman III оснащена тремя твердотопливными ракетными двигателями.

Эксперты предупредили, что, несмотря на испытания, Северная Корея по-прежнему столкнется со многими проблемами при развертывании такой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

«Переход от наземных испытаний твердотопливного двигателя к боеспособным, точным и надежным ракетам сопряжен со многими техническими препятствиями. Северокорейские СМИ могут преувеличивать возможности вооружений страны и сроки развертывания», — сказал Исли.

Согласно подсчетам CNN, Северная Корея проводит испытания своих баллистических ракет рекордными темпами, запуская снаряды 34 раза в этом году и иногда каждый раз тестируя несколько ракет.