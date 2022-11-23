Израильская полиция сообщила, что один человек погиб в результате двух взрывов, прогремевших в Иерусалиме

По словам представителя израильской полиции, утром в среду в Иерусалиме прогремели два взрыва, в результате которых один человек погиб и более десятка получили ранения в результате предполагаемого «комбинированного теракта».

Первый взрыв произошел на автобусной остановке возле въезда в Иерусалим в 7:06 утра, в результате чего пострадали не менее 11 человек, в том числе один человек, который позже скончался, сообщил представитель.

Полиция добавила, что после второго взрыва, прогремевшего почти через полчаса на перекрестке города Рамот, в 7:30 утра, три человека были эвакуированы с легкими травмами.

По словам представителя полиции, предварительное расследование показало, что на обоих местах взрывов были заложены взрывные устройства, и в настоящее время ведутся поиски подозреваемых.

После первого взрыва два парамедика из «Маген Давид Адом», членской организации Красного Креста Израиля, заявили, что по прибытии на место они обнаружили двух человек с серьезными ранениями, лежащих на земле.

«Мы были на станции МДА у въезда в город, когда услышали сильный взрыв», — рассказали они. «Мы немедленно направились к месту происшествия в большом количестве, включая машины скорой помощи, MICU (мобильные отделения интенсивной терапии) и медицинские велосипеды». «Рядом лежали двое тяжелораненых, 16-летний на остановке и 45-летний на тротуаре».



