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Питерец.ру » События в мире » В Атланте возле Олимпийского парка Столетия застрелили пятерых подростков

В Атланте возле Олимпийского парка Столетия застрелили пятерых подростков

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31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Полиция сообщила, что несколько подростков были застрелены в субботу вечером возле Олимпийского парка Столетия в Атланте.

Полиция сообщила, что несколько подростков были застрелены в субботу вечером возле Олимпийского парка Столетия в Атланте.
Пять человек в возрасте от 15 до 19 лет получили ранения, но их состояние стабильное, заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Атланты Тимоти Пик.
По словам Пика, полицию вызвали на перекресток Centennial Olympic Park Drive в центре Атланты в ответ на сообщение о том, что в кого-то стреляли.
Когда офицеры прибыли около 22:00, они обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями в результате «какой-то ссоры», сказал Пик.
Позже полиция установила, что еще два человека доставили себя в ближайшую больницу. По словам Пика, они, как полагают, забрали автомобиль под дулом пистолета у местного камердинера.
По словам заместителя начальника, есть жертвы мужского и женского пола, но он не знает «точных данных».

«Фактический мотив стрельбы в данный конкретный момент времени не установлен», — добавил Пик.

По словам Пика, полиция обнаружила три единицы оружия и как минимум один угнанный автомо

Источник: CNN
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