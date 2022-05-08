По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване

По меньшей мере 32 человека погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва в отеле Saratoga в Гаване в пятницу, сообщила в субботу государственному информационному агентству Кубы Prensa Latina официальный представитель Красного Креста Глория Боннин.

Государственная компания Gaviota, которая управляет отелем, сообщила, что 11 рабочих погибли в результате взрыва, а 13 числятся пропавшими без вести. По словам представителя Министерства туризма Далилы Альбы Гонсалес, среди пострадавших есть американка кубинского происхождения.

По данным канцелярии президента Кубы, причиной взрыва стала утечка газа.

«Все указывает на то, что взрыв был вызван несчастным случаем», — говорится в твиттере офиса президента Кубы. По предварительным данным, среди погибших были ребенок и беременная женщина.

Президент также сообщил, что 64 человека были госпитализированы с травмами, в том числе 14 несовершеннолетних.

Кубинское государственное телевидение сообщило, что в подвале разрушенного отеля есть потенциальные выжившие.

Свидетели описали «мощный взрыв», который, по-видимому, уничтожил автобусы и автомобили возле отеля в центре города.

На кадрах с места происшествия виден взорванный фасад как минимум трех этажей богато украшенного бело-зеленого здания с лепниной. Вокруг обломков на земле поднимались клубы пыли и дыма.

Команда CNN на месте видела окровавленную женщину, которую уносили на месте взрыва. Пожарные голыми руками передвигали куски разбитого гранита и камня, чтобы вытащить людей из-под завалов. Куски металлических навесов, балконов и большие куски камня были разбросаны примерно в 100 метрах от отеля.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место взрыва в пятницу и больницу Hermanos Ameijeras, куда были отправлены несколько пострадавших, согласно изображениям, опубликованным канцелярией президента в Twitter.

Он сказал, что взрыв был «не бомбой и не терактом, это прискорбный несчастный случай», после возвращения на место взрыва.

Он добавил, что больницы продолжают лечить всех раненых, и спасательные работы продолжаются.

Министр иностранных дел Мексики написал в Твиттере о своей солидарности с жертвами взрыва. «Наша солидарность с жертвами и пострадавшими, а также с народом этой дорогой братской нации», — написал Марсело Эбрард в Twitter.

Отель был построен в конце 19 века и к 1930-м годам был одним из самых важных отелей города. Согласно информации на веб-сайте, с момента открытия в 2005 году после ремонта в нем 96 номеров. Через его двери прошли такие личности, как писатель Рафаэль Альберти.