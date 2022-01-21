По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в Гане

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва на западе Ганы в четверг после того, как мотоцикл столкнулся с автомобилем со взрывчаткой.

«Сообщения, которые я получаю от бюро и больниц, заключаются в том, что [есть] около 17 человек, которые скончались», — сказал местным СМИ Исаак Дасмани, исполнительный директор муниципальной ассамблеи Престеа Хуни-Вэлли.

По данным AFP, в результате взрыва пострадали еще 59 человек.

Взрыв, похоже, полностью сровнял с землей Апиате, небольшой городок на западе Ганы. Квадво Бемпа, работающий в этом районе и слышавший взрыв, рассказал CNN, что почти все здания там рухнули, и под обломками оказались люди и животные.

Мертвые, по его словам, были «все вокруг».

«Это настоящая трагедия для Ганы», — сказал Бемпах.

Полиция сообщила, что большинство жертв были спасены и госпитализированы в различные больницы и клиники. Больше никаких подробностей об их состоянии не сообщалось.

«Полиция и другие службы экстренной помощи приступили к комплексным учениям по аварийному восстановлению», — говорится в заявлении полиции. «Мы призываем всех сохранять спокойствие, пока мы справляемся с этой прискорбной ситуацией».

«Полиция взяла на себя ответственность за ситуацию, обеспечивающую безопасность, чтобы аварийные работники, включая Национальную пожарную службу Ганы, НАДМО и Службу скорой помощи, могли справиться с ситуацией», — говорится в другом заявлении.

«Населению было рекомендовано переехать из этого района в близлежащие города для их безопасности, пока ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В заявлении полиции содержится призыв к близлежащим городам открыть классы, церкви и другие здания для размещения выживших жертв.

Апиате, по словам Бемпаха, небольшой и жилой, с населением не более 10 000 человек. «Большинство людей — фермеры и шахтеры, — сказал он.

Бемпах сказал, что в первые после аварии местные жители выступили в качестве первых ответчиков, вытащив людей и животных из обрушившихся обломков и доставив раненых в больницы до прибытия машин скорой помощи.

По словам пресс-секретаря компании Квабены Овусу-Ампратвум, взрывчатка доставлялась на соседний рудник, которым управляет Chirano Gold Mines.

«Мы внимательно следим за ситуацией и спасательными работами», — сказал Овусу-Ампратвум.

В последние годы в Гане произошла серия взрывов газа, один из самых страшных взрывов в столице Аккре в 2015 году унес жизни более 150 человек. Взрыв произошел, когда сотни жителей пытались укрыться на заправочной станции от проливных дождей.

В октябре прошлого года по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате взрыва газа в Аккре, сообщают местные СМИ.

В том же месяце три человека погибли в результате другого пожара в районе Ашанти.