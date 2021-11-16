ента новостей

15:59
Европа отворачивается от непривитых по мере роста числа случаев заражения Covid-19
15:50
В Петербурге велосипедист ограбил студентку
15:47
Компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций в Ленобласти получат гранты
15:41
По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды
15:37
Лукашенко обсудит с Меркель ситуацию с мигрантами
15:35
Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе
15:30
Ситуацию с развитием креативных индустрий обсудили участники форума Партнерства «Северное измерение»
13:07
В Эрмитаже выставят портрет императрицы Марии Федоровны
10:40
Никаких прорывов в критических переговорах Байдена с Си Цзиньпином
10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку
10:22
В Петербурге школьница выпала с 15-го этажа
10:15
Назальная вакцина без побочек
10:14
В Петербурге задержали аферистку, обокравшую пенсионерку
09:51
На QR-кодах могут появиться фотографии
09:20
Петербуржец отсудил миллионы у Сбербанка
19:46
Традиционный Кубок Н.А. Никифорова-Денисова пройдёт в Петербурге
19:43
Выставка «Построение метафор»
19:42
Выставка «Мрачные картины»
09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
09:25
Люди поступают безответственно?
08:57
Врачи опровергли доводы антипрививочников
22:36
В Петербурге торжественно закрылась Вахта Памяти
10:10
Введут ли QR-коды в магазинах и транспорте?
09:30
Открылся центр для мигрантов
09:08
Поменялись креслами
00:21
«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги
11:07
СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме
11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
10:53
Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.
10:48
В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды

По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
По крайней мере, три полицейских были убиты и более двух десятков человек получили ранения

По крайней мере, три полицейских были убиты и более двух десятков человек получили ранения в результате первого из двух взрывов в столице Уганды Кампале во вторник утром, по словам присутствовавшего на месте происшествия журналиста.
По словам полиции и журналиста на месте одного из взрывов, два взрыва прогремели в центре города с интервалом в 30 минут друг от друга.
Один взрыв произошел возле Центрального полицейского участка, а другой - возле парламента. Причина взрывов не была сразу выяснена, и ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Первый взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени на улице Буганда в Кампале, по словам присутствовавшего на месте журналиста.

Доктор Роуз Бьянима, заместитель исполнительного директора Национальной специализированной больницы Мулаго, сообщила CNN, что в больницу поступили 27 человек с множественными травмами в результате взрыва в Центральном полицейском участке.
Она сказала, что все пациенты были сотрудниками полиции - семь женщин и 20 мужчин, и что 19 человек находились в критическом состоянии.
Государственный министр Уганды Каббьянга Годфри Балуку Кииме написал в Твиттере о взрыве: «Произошел взрыв бомбы в штаб-квартире [Министерства информационных и коммуникационных технологий и национального руководства]. Все мы в безопасности. Несколько коллег пострадали от разлетающихся оконных стекол и обломков ».
Движение в Кампале было серьезно ограничено после взрывов, и власти призвали население закрыть предприятия и покинуть этот район.
Полиция и армия оцепили улицы вокруг места взрыва, было задействовано несколько машин скорой помощи.
На изображениях в социальных сетях было запечатлено несколько человек, лежащих на улицах возле входа в Центральный полицейский участок и Высокий суд Кампалы.

На Парламентском проспекте, где произошел второй взрыв, все улицы были оцеплены службой безопасности, а депутаты и сотрудники парламента были эвакуированы.
В прошлом месяце в результате взрыва в Кампале по меньшей мере один человек погиб и несколько человек получили ранения. Агентство Reuters сообщило, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-10-2021, 10:33
На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек
24-12-2015, 07:21
Взрыв на заводе имени Воскова
23-03-2013, 08:58
Взрыв на проспекте Наставников унёс человеческую жизнь
13-03-2018, 18:49
В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
8-10-2021, 10:51
В результате столкновения поезда в столице Туниса пострадали 33 человека
14-03-2018, 12:46
Взрыв у станции метро "Балтийская"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
257
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
238
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
219
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх