По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды

По крайней мере, три полицейских были убиты и более двух десятков человек получили ранения в результате первого из двух взрывов в столице Уганды Кампале во вторник утром, по словам присутствовавшего на месте происшествия журналиста.

По словам полиции и журналиста на месте одного из взрывов, два взрыва прогремели в центре города с интервалом в 30 минут друг от друга.

Один взрыв произошел возле Центрального полицейского участка, а другой - возле парламента. Причина взрывов не была сразу выяснена, и ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Первый взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени на улице Буганда в Кампале, по словам присутствовавшего на месте журналиста.

Доктор Роуз Бьянима, заместитель исполнительного директора Национальной специализированной больницы Мулаго, сообщила CNN, что в больницу поступили 27 человек с множественными травмами в результате взрыва в Центральном полицейском участке.

Она сказала, что все пациенты были сотрудниками полиции - семь женщин и 20 мужчин, и что 19 человек находились в критическом состоянии.

Государственный министр Уганды Каббьянга Годфри Балуку Кииме написал в Твиттере о взрыве: «Произошел взрыв бомбы в штаб-квартире [Министерства информационных и коммуникационных технологий и национального руководства]. Все мы в безопасности. Несколько коллег пострадали от разлетающихся оконных стекол и обломков ».

Движение в Кампале было серьезно ограничено после взрывов, и власти призвали население закрыть предприятия и покинуть этот район.

Полиция и армия оцепили улицы вокруг места взрыва, было задействовано несколько машин скорой помощи.

На изображениях в социальных сетях было запечатлено несколько человек, лежащих на улицах возле входа в Центральный полицейский участок и Высокий суд Кампалы.

На Парламентском проспекте, где произошел второй взрыв, все улицы были оцеплены службой безопасности, а депутаты и сотрудники парламента были эвакуированы.

В прошлом месяце в результате взрыва в Кампале по меньшей мере один человек погиб и несколько человек получили ранения. Агентство Reuters сообщило, что ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство».