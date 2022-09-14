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Порты на востоке Китая остановлены из-за приближающегося тайфуна Муифа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Тайфун Муифа усилился во вторник, когда он двинулся в сторону портовых городов-побратимов Нинбо и Чжоушань

Власти восточной китайской провинции Чжэцзян приказали кораблям вернуться в порт, приказали школам закрыться и эвакуировали туристов с близлежащих островов, поскольку один из самых сильных тайфунов этого года должен обрушиться на берег в среду.
Тайфун Муифа усилился во вторник, когда он двинулся в сторону портовых городов-побратимов Нинбо и Чжоушань, которые занимают второе место по загруженности портов в Китае с точки зрения перевалки грузов.
Государственные СМИ сообщили, что 12-й в этом году китайский циклон, как ожидается, обрушится на сушу между городами Вэньлин и Чжоушань, вызвав проливные дожди на восточном и южном побережье.

Это включает в себя коммерческий центр Шанхая, к северу от Нинбо и Чжоушань, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Волны высотой до 5 метров (16 футов) ожидаются вблизи Шанхая, самого загруженного контейнерного морского порта Китая.

Шанхай приостановит некоторые операции своего порта, включая терминал Яншань и другие, с вечера вторника и прекратит все операции в среду утром, сообщил Шанхайский международный институт судоходства.
China Southern Airlines заявила, что во вторник отменила 25 рейсов в аэропортах Шанхая и планирует отменить еще 11 рейсов в среду.

По сообщению государственного телевидения, около 13 000 человек с островов и туристических объектов вблизи Чжоушань были эвакуированы.
По сообщениям государственных СМИ, около 7400 коммерческих судов нашли убежище в портах Чжэцзяна, включая Чжоушань, Нинбо и Тайчжоу, в то время как маршруты пассажирских судов через провинцию были приостановлены с полудня.

Население трех городов и Шанхая вместе составляет 42,26 миллиона человек.
Правительство Чжэцзяна приказало всем рыболовным судам вернуться в док до полудня. Нинбо, Чжоушань и Тайчжоу в среду распорядились приостановить работу школ.

Все рейсы в аэропортах Нинбо и Чжоушань были отменены на среду, сообщила Reuters платформа полетных данных Variflight.
Метеорологические службы сообщили, что центр Муйфы находился примерно в 490 км (304,5 мили) к юго-востоку от города Сяншань провинции Чжэцзян. После удара о землю тайфун будет двигаться на северо-запад и постепенно ослабевать, добавили в Главном метеорологическом управлении.

Источник: CNN
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