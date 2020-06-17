44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль

В минувший понедельник в Большом порту Санкт-Петербург специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль двух партий моллюсков общей массой 44 тонны. В составе прибывших грузов морского коктейля - мясо мидий, осьминогов, а также щупальца и полоски тихоокеанского кальмара.

Обе партии моллюсков были ввезены из провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая, и предназначались для реализации на территории Российской Федерации.

В ходе проведения ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, все морепродукты были допущены к дальнейшему следованию.