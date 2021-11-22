ента новостей

14:19
В Петербурге полиция ищет педофила
14:07
Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”
10:42
Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту
10:30
Взлетели цены на икру
10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:19
В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"
10:05
Достойная пенсия – это сколько?
09:18
Что насчет потери обоняния?
00:43
«Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу
09:19
Пожилые вакцинируются активнее
09:14
Опять уничтожают вражеские продукты!
09:12
Зачем эта антипутинская резолюция?
15:25
Тайвань представляет новые истребители F-16V на фоне военных угроз со стороны Китая
10:59
Пара из Калифорнии исчезла после кражи миллионов из фондов помощи по COVID-19
10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
10:40
В Петербурге прыщавый очкарик приставал к 10-летней девочке
10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
10:21
В Петербурге несовершеннолетняя нарушила ПДД и оказала сопротивление полицейским
09:07
Какие авто наиболее популярны?
08:30
Что спасает при коронавирусе?
08:01
Давайте повысим МРОТ!
19:11
Выставка «Периферийные пространства»
19:05
Открытие выставки "Комплексное зрелище"
15:20
В Ленобласти бизнесменам помогут с оплатой аренды
15:16
Гуманитарные работники предстали перед судом в Греции за шпионаж после спасения беженцев
15:13
Присяжные начнут третий день обсуждений по делу об убийстве Кайла Риттенхауса
14:53
В Ленобласти одинокая блокадница погибла в лифте
14:36
Они бросили все, чтобы попасть в Европу
14:26
В Германии зафиксирован рекордный уровнь заболеваемости COVID-19
14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту

Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту

0
94
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Боевики за ночь убили полицейского и похитили пятерых граждан Китая возле шахты на юго-востоке Конго

Боевики за ночь убили полицейского и похитили пятерых граждан Китая возле шахты на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщили в воскресенье местный чиновник и официальный представитель армии.
Неизвестно, кто совершил нападение возле деревни Мукера в провинции Южное Киву. Отношения между китайскими горнодобывающими компаниями и местными властями уже натянуты, и они заявляют, что некоторые фирмы работают нелегально без лицензий.

«Между вооруженной группой произошла перестрелка с полицией. Были похищены пять граждан Китая », - сказал майор Дьедонн Касерека, официальный представитель армии в регионе.

Представитель посольства Китая в Конго не ответил на запрос о комментарии. Название рудника не сообщается.

В августе губернатор Южного Киву Тео Каси приостановил деятельность шести небольших китайских компаний, приказав всему местному и иностранному персоналу покинуть объекты. По сообщениям местных СМИ, протесты вспыхнули в некоторых районах после того, как компании не закрылись немедленно.
Отдельно президент Феликс Тшисекеди рассматривает сделку с китайскими инвесторами «инфраструктура в обмен на полезные ископаемые» на сумму 6 миллиардов долларов, подписанную при предыдущем президенте Джозефе Кабиле.
Ранее он сказал, что некоторые контракты на добычу полезных ископаемых могут быть пересмотрены из-за опасений, что они не приносят достаточной выгоды Конго, которое является крупнейшим производителем кобальта в мире и ведущим производителем меди в Африке.

Даже без споров по поводу контрактов в беспокойном восточном Конго сложно работать. Различные ополчения борются за контроль над землей и природными ресурсами. В последние недели армия столкнулась с группировкой повстанцев «М23» в нескольких сотнях миль к северу от нападения в эти выходные, недалеко от границы с Угандой, заставив тысячи людей бежать.
В субботу боевики убили рейнджера национального парка Вирунга, сообщили в парке. В нем говорилось, что, скорее всего, ответственность за это несет M23.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-05-2018, 08:48
Туристы из Китая
22-03-2019, 11:06
В Пушкине обокрали гражданку Китая
17-09-2019, 13:16
В центре Петербурга обокрали туриста из Китая
26-07-2017, 09:07
Сотрудничество с китайцами
7-03-2019, 10:37
В Пушкине обокрали врача из Китая
12-08-2013, 19:30
Русский с китайцем – братья навек…

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
221
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
177
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
147
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх