Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту

Боевики за ночь убили полицейского и похитили пятерых граждан Китая возле шахты на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщили в воскресенье местный чиновник и официальный представитель армии.

Неизвестно, кто совершил нападение возле деревни Мукера в провинции Южное Киву. Отношения между китайскими горнодобывающими компаниями и местными властями уже натянуты, и они заявляют, что некоторые фирмы работают нелегально без лицензий.

«Между вооруженной группой произошла перестрелка с полицией. Были похищены пять граждан Китая », - сказал майор Дьедонн Касерека, официальный представитель армии в регионе.

Представитель посольства Китая в Конго не ответил на запрос о комментарии. Название рудника не сообщается.

В августе губернатор Южного Киву Тео Каси приостановил деятельность шести небольших китайских компаний, приказав всему местному и иностранному персоналу покинуть объекты. По сообщениям местных СМИ, протесты вспыхнули в некоторых районах после того, как компании не закрылись немедленно.

Отдельно президент Феликс Тшисекеди рассматривает сделку с китайскими инвесторами «инфраструктура в обмен на полезные ископаемые» на сумму 6 миллиардов долларов, подписанную при предыдущем президенте Джозефе Кабиле.

Ранее он сказал, что некоторые контракты на добычу полезных ископаемых могут быть пересмотрены из-за опасений, что они не приносят достаточной выгоды Конго, которое является крупнейшим производителем кобальта в мире и ведущим производителем меди в Африке.

Даже без споров по поводу контрактов в беспокойном восточном Конго сложно работать. Различные ополчения борются за контроль над землей и природными ресурсами. В последние недели армия столкнулась с группировкой повстанцев «М23» в нескольких сотнях миль к северу от нападения в эти выходные, недалеко от границы с Угандой, заставив тысячи людей бежать.

В субботу боевики убили рейнджера национального парка Вирунга, сообщили в парке. В нем говорилось, что, скорее всего, ответственность за это несет M23.