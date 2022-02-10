В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек

В среду агентство по борьбе со стихийными бедствиями Колумбии сообщило, что пятнадцать человек погибли и четверо пропали без вести в результате оползня, и поисковые работы будут продолжены.

По данным Национального подразделения Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий, во вторник утром оползень обрушился на западный город Перейра.

Агентство сообщило во вторник, что 35 человек получили ранения. Четыре дома были разрушены, 52 дома эвакуированы.

Военный персонал, пожарные и члены Красного Креста отреагировали на чрезвычайную ситуацию во вторник, сообщило Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий. Поисковые операции должны были возобновиться на рассвете в среду.

Сильные дожди утром и неустойчивая почва в этом районе вызвали оползень, говорится в заявлении агентства во вторник.

Подача воды и газа в этом районе была приостановлена, чтобы избежать других рискованных ситуаций, говорится в сообщении агентства в Твиттере.

Правительство направило сообщение о солидарности пострадавшим семьям, сказал директор агентства Эдуардо Хосе Гонсалес.

«Мы собираемся активировать помощь в аренде для семей, которые потеряли свои дома, для которых муниципалитет, правительство и страна гарантируют, что люди получат эту поддержку», — добавил он.

Власти заявили, что сотни других домов пострадали от проливных дождей в стране.