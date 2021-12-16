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Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Супертайфун Рай, известный как Одетта, обрушился на восточное побережье Филиппин в четверг днем

Супертайфун Рай, известный как Одетта, обрушился на восточное побережье Филиппин в четверг днем, вызвав проливной дождь и угрозу масштабного наводнения по всему архипелагу.
В четверг утром шторм быстро усилился и превратился из тайфуна в супертайфун. К тому времени, когда он вышел на берег на острове Сиаргао на центральном восточном побережье, он достиг устойчивых ветров со скоростью 260 километров в час (160 миль в час) с порывами более 300 километров в час (185 миль в час), что эквивалентно категории 5 ураган в Атлантике.
Около 198 000 человек уже эвакуированы из своих домов в правительственные убежища, сообщил в четверг Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению (NDRRMC).

Многие превентивные эвакуации и подготовка к шторму начались в начале недели, когда в стране начался проливной дождь. В центральной провинции Восточный Мисамис река Агай-Аян разлилась во вторник, затопив улицы и дома мутной коричневой водой.

Ожидается, что шторм пройдет по центральным и южным регионам страны. Одни из худших условий ожидаются в провинции Суригао, которая находится на северной оконечности Минданао, одного из крупнейших островов страны.
Ожидается, что шторм также ударит по ряду провинций в регионе Висайи, центральной группе островов. По официальным данным на 2020 год, в Висайских островах проживает более 20 миллионов человек.
По данным государственного филиппинского информационного агентства, по состоянию на вечер среды из провинции Суригао более 2600 человек были эвакуированы.
На фотографиях из Суригао видно, что один спортивный комплекс превратился в эвакуационный центр с пластиковыми палатками, установленными в большом зале, и семьями, спящими на коврах и брезентах на полу.

Тем временем в Восточных Висайях более 45000 человек эвакуировались в правительственные убежища в регионе Восточные Висайи, согласно данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению в четверг.
«Нас уже бьют из-за сильного ветра и дождя», - сказал губернатор Бен Эвардоне провинции Самар, расположенной в Восточных Висайях.
В городе Таклобан, недалеко от Самара, сотни жителей также укрылись в местах эвакуации. Многие пережили супертайфун «Иоланда», унесший жизни более 6000 филиппинцев в 2013 году - и сейчас они не рискуют.
«Мы обеспокоены тем, что этот шторм идет по тому же пути, что и тайфун в 2011 году, и другой в 2013 году», - сказала Карен Джейнс Ангар, представитель гуманитарной организации Catholic Relief Services на Филиппинах.

«Тем не менее, мы многому научились из обоих прошлых бедствий, а также из большой готовности к стихийным бедствиям ... к этой чрезвычайной ситуации».
По ее словам, наибольшую озабоченность вызывают небольшие прибрежные городки, где проживают рыбаки и более бедные слои населения, которые могут не иметь доступа к правительственным объявлениям или не могут эвакуироваться.
Тысячи деревень на прогнозируемой траектории урагана подвергаются высокому риску затопления и оползней, поскольку почва региона уже насыщена и неустойчива из-за проливных дождей в течение недели, согласно данным Бюро горных разработок и геолого-геофизических исследований, которое призвало местные власти подготовить планы эвакуации.
Авиакомпании отменили десятки рейсов, а транспортные власти запретили морские и наземные перевозки в центральных и южных районах Филиппин, в результате чего тысячи пассажиров оказались в портах.

Гуманитарные организации и агентства по оказанию помощи также работают на местах, работая с местными властями над подготовкой к шторму и оказанием помощи в эвакуации. Команды Филиппинского Красного Креста рассредоточены по всему восточному побережью, помогая организовать бригады первой помощи, продукты питания и воду, а также такие предметы снабжения, как одеяла и защитное снаряжение.

«Филиппинцы суровы, но этот супертайфун - горький удар для миллионов людей, которые все еще восстанавливаются после разрушительных штормов, наводнений и COVID-19 в прошлом году», - сказал председатель Филиппинского Красного Креста Ричард Гордон в пресс-релизе в четверг.
Супер Тайфун Рай - 15-й шторм, обрушившийся на страну в этом году, усугубляя борьбу людей, которые все еще выздоравливают. По данным Красного Креста, миллионы людей все еще восстанавливают свои дома и средства к существованию, особенно после нескольких разрушительных штормов в конце прошлого года.

Источник: CNN
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