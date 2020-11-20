Поиском молодежных проектов в области национальной политики занят Дом народов России

Жители нашей страны в возрасте 18-35 лет являются целевой аудиторией стартовавшего в ноябре первого в РФ всероссийского конкурса «Молодежная среда». Его организатором выступает ФГБУ «Дом народов России». Состязание призвано способствовать развитию межнациональных отношений и реализации российской национальной политики. Ожидается, что оно поможет с поиском лучших отечественных молодежных проектов и инициатив в сфере межнациональных отношений и оказанием им поддержки. Как заявил директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин, сейчас молодежь лучше других возрастных категорий понимает актуальные тенденции и разбирается в коммуникативных каналах. По его словам, ее опыт и умения будут очень полезны в деле реализации государственной национальной политики в РФ.

Как уточнили в пресс-службе ФГБУ «Дом народов России», проведение конкурса налажено в удаленном формате в связи с распространением коронавирусной инфекции. Участников приглашают заполнить онлайн-заявку на сайте https://domnarodov.ru/, к работе можно прикрепить фотоснимки, макеты, видео-презентации. Победителей ждет стажировка в Доме народов России и вручение памятных дипломов.