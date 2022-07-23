В Бразилии трем мужчинам предъявлено обвинение в убийстве британского журналиста и эксперта по коренным народам

Власти Бразилии предъявили трем мужчинам обвинения в «двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах и сокрытии трупа» после исчезновения в прошлом месяце британского журналиста Дома Филипса и бразильского эксперта по коренным народам Бруно Перейры.

Согласно заявлению, опубликованному федеральной прокуратурой в пятницу, Амарилдо да Коса Оливейра, Осеней да Коста де Оливейра и Джефферсон да Силва Лима были привлечены к ответственности за преступления, совершенные в долине Жавари.

Журналист-ветеран Филлипс и эксперт по коренным народам Перейра исчезли 5 июня во время поездки в крайнюю западную часть штата Амазонас. Их смерть в отдаленном регионе привлекла внимание всего мира к опасностям, с которыми часто сталкиваются журналисты и активисты-экологи в Бразилии.

Судья федерального суда в Амазонасе в четверг снял конфиденциальность, касающуюся деталей дела.

Амарилдо и Джефферсон предположительно признались в преступлении в июне, и Амарилдо привел власти к телам. Однако участие Осини было установлено свидетельскими показаниями, по данным федеральной прокуратуры.

«Уже были записи о разногласиях между Бруно и Амарильдо по поводу незаконного рыболовства на территории коренных народов», — говорится в заявлении.

«Мотивом убийств стал тот факт, что Бруно попросил Дома сфотографировать лодку обвиняемых», — утверждалось в нем.

Подразумевается, что Перейра был целью преступления, а Филипс «был убит только за то, что был с Бруно», чтобы «обеспечить безнаказанность за предыдущее преступление», говорится в заявлении.

Филипс и Перейра проводили исследование для книжного проекта об усилиях по сохранению в регионе, который власти охарактеризовали как «сложный» и «опасный» и, как известно, укрывают незаконных шахтеров, лесозаготовителей и международных торговцев наркотиками.

В последний раз их видели в общине Сан-Рафаэль, в двух часах езды на лодке от города Аталая-ду-Норти, после того, как они сопровождали патруль коренных народов на реке Итакуаи, организованный для предотвращения вторжений незаконных рыбаков и охотников на земли коренных народов долины Жавари.

Сообщается, что всего за несколько дней до исчезновения им угрожали смертью.

По данным Human Rights Watch со ссылкой на данные Пасторальной земельной комиссии, некоммерческой организации, связанной с католической церковью, в период с 2009 по 2019 год более 300 человек были убиты в Бразилии в результате земельных и ресурсных конфликтов в Амазонии.

А в 2020 году Global Witness поставила Бразилию на четвертое место среди самых опасных стран с точки зрения экологической активности на основании задокументированных убийств защитников окружающей среды. По его словам, почти три четверти таких атак в Бразилии произошли в регионе Амазонки.