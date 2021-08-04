Музейные гастроли Ижорского музея в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов

8 августа с 11:00 до 18:00 В Музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1) состоятся Музейные гастроли Ижорского музея Вистинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. Музей является уникальным центром ижорской культуры. Справки и аккредитация по тел.: +7 921 906 91 60

Собирательская работа для создания экспозиции Ижорского музея началась в 1992 году. Этнографические экспедиции по сбору будущих экспонатов проводились в деревнях Кингисеппского района. Люди охотно отдавали в музей ценные предметы прошлого, которые ярко характеризуют ижорскую культуру.

Ижорский музей был открыт 1 октября 1993 года. На сегодняшний день в его фондах хранится более тысячи памятников культуры и истории народа ижоры. Большая часть коллекции посвящена главным занятиям ижорского народа – рыболовству и сельскому хозяйству. Важную частью собрания музея составляют образцы предметов гончарного промысла, который был развит в деревне Большое Стремление. Богатый фотоархив дает яркое и полное представление о традиционном аспекте жизни ижорских деревень в XX веке. Жемчужиной коллекции музея являются праздничные и повседневные ижорские наряды рубежа XIX-XX веков.

Программа:

11.00 - 18.00 Выставка «Керамика Ямбургского уезда» руководителя гончарной мастерской «Сойка» в Центре ижорского языка и мастерства, методиста Ижорского музея, художника-гончара Дмитрия Николаевича Ткачёва

11.00 - 18.00 Выставка варежек «Шерстяной народ»

11.00-18.00 Выставка традиционных костюмов «От традиции к маркетингу» лавки Красная горка

12.00 – 12.30 Презентация Ижорского музея Приветственное слово директора «Ижорского музея» Елены Ивановны Костровой

12.30 – 13.30 Мастер-класс «Инегрманландская кукла» и выставка кукол в зале. Мастер Елена Николаевна Ростовщикова участница образовательных программ Ижорского музея: традиционная вышивка ижорских полотенец, создание реплики традиционного ижорского костюма XIX века «хурстот» и образовательной программы «Большая кукольная школа» центра коренных народов Ленинградской области

13.30 - 14.30 Презентация русско-ижорского разговорника автора-составителя, лектора-экскурсовода Ижорского музея Никиты Андреевича Дьячкова и мастер-класс «Я говорю на ижорском»

14.30 - 16.00 Концертная программа:

Фольклорный ансамбль «Сойкинские напевы» и танцевальный коллектив ижорской общины «Шойкула»;

Marja Üldine — исполнительница финно-угорских рун;

Детский ансамбль кантелистов Центра коренных народов Ленинградской области. Художественный руководитель, педагог и волонтёр Ижорского музея Елена Викторовна Ведайко

16.00 – 17.00 Театр «Кагракару» Центра коренных народов Ленинградский области

17.00 – 18.00 Презентация фильма с песочной анимацией к книге Дмитрия Ткачёва «Путь к волшебству».

Фильм рассказывает об истории Ижорской земли и её жителей и возрождении ижорского гончарного искусства, а также создании книги-сказки «Путь к волшебству» (2020) - первой художественной книги на ижорском и русском языках, выпущенной с конца 30-х годов прошлого века.