Си Цзиньпин предупредил всех, кто сомневается в политике Китая по борьбе с COVID-19

Высший руководитель Китая Си Цзиньпин выступил с самым решительным предупреждением против всех, кто ставит под сомнение политику страны по борьбе с коронавирусом, поскольку строгие и частые блокировки разжигают общественное недовольство и наносят сокрушительный удар по экономике Китая.

На встрече под председательством Си в четверг высший Постоянный комитет Политбюро правящей Коммунистической партии пообещал «непоколебимо придерживаться общей политики «динамического нулевого распространения Covid» и решительно бороться против любых слов и действий, которые искажают, ставят под сомнение или отрицают интересы нашей страны». политики предотвращения эпидемий».

Это первый раз, когда Си, который, по сообщениям государственных СМИ, произнес «важную речь» на встрече, сделал публичное заявление о борьбе Китая с Covid после того, как в Шанхае вспыхнул общественный гнев по поводу жесткой изоляции.

«Наша стратегия предотвращения и контроля определяется характером и миссией партии, наша политика может выдержать испытание историей, наши меры являются научными и эффективными», — заявил комитет из семи членов, сообщает правительственное информационное агентство Синьхуа.

«Мы выиграли битву, чтобы защитить Ухань, и мы, безусловно, сможем выиграть битву, чтобы защитить Шанхай», — говорится в сообщении.

Постоянный комитет также потребовал от кадров «глубокого, полного и всестороннего понимания» политики, установленной центральным руководством партии.

«Мы должны решительно преодолеть проблемы неадекватной осведомленности, неадекватной подготовки и недостаточной работы, а также решительно преодолеть презрение, безразличие и самодовольство в своем мышлении», — говорится в нем.

Для аналитиков, которые давно следят за китайской политикой, строгое предупреждение является признаком того, что внутри партии наблюдается внутреннее сопротивление политике Си по борьбе с коронавирусом.