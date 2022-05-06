Си Цзиньпин предупредил всех, кто сомневается в политике Китая по борьбе с COVID-19

Высший руководитель Китая Си Цзиньпин выступил с самым решительным предупреждением против всех, кто ставит под сомнение политику страны по борьбе с коронавирусом, поскольку строгие и частые блокировки разжигают общественное недовольство и наносят сокрушительный удар по экономике Китая.
На встрече под председательством Си в четверг высший Постоянный комитет Политбюро правящей Коммунистической партии пообещал «непоколебимо придерживаться общей политики «динамического нулевого распространения Covid» и решительно бороться против любых слов и действий, которые искажают, ставят под сомнение или отрицают интересы нашей страны». политики предотвращения эпидемий».
Это первый раз, когда Си, который, по сообщениям государственных СМИ, произнес «важную речь» на встрече, сделал публичное заявление о борьбе Китая с Covid после того, как в Шанхае вспыхнул общественный гнев по поводу жесткой изоляции.
Постоянный комитет также потребовал от кадров «глубокого, полного и всестороннего понимания» политики, установленной центральным руководством партии.
Для аналитиков, которые давно следят за китайской политикой, строгое предупреждение является признаком того, что внутри партии наблюдается внутреннее сопротивление политике Си по борьбе с коронавирусом.