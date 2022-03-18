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Питерец.ру » События в мире » Президент Китая обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid

Президент Китая обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Президент Китая Си Цзиньпин обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid

Поскольку Covid возрождается в Китае, лидер страны дал понять, что на этот раз его внимание сосредоточено на сдерживании сопутствующего ущерба его огромной экономике.
Китай должен «стремиться к максимальной профилактике и контролю с наименьшими затратами, а также минимизировать влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие», заявил в четверг председатель Си Цзиньпин на закрытом заседании постоянного комитета Политбюро. - изготовление тела.
Заявление Си может служить молчаливым признанием влияния стратегии Китая по борьбе с коронавирусом и его строгих ограничений на вторую по величине экономику мира.

Китай сталкивается с самым большим всплеском Covid с момента первой крупной вспышки в Ухане в начале 2020 года, и его внимание в основном по-прежнему сосредоточено на сдерживании пандемии, с которой другие страны решили жить.

Власти ввели строгие меры по борьбе с распространением вируса, поскольку в начале этого месяца количество случаев заболевания по всей стране резко возросло. Десятки миллионов людей были помещены под различные формы изоляции. Предприятия были закрыты, а поездки были ограничены в нескольких крупных промышленных и технологических центрах.
Но эти строгие ограничения имеют свою цену.
Экономисты предсказывают большой удар по экономике Китая из-за широкомасштабных блокировок. Аналитики Goldman Sachs подсчитали в четверг, что четырехнедельная блокировка 30% территории Китая может снизить ВВП примерно на 1 процентный пункт. Аналитики Nomura, тем временем, считают, что стратегия нулевого Covid затруднит достижение Пекином цели роста в 5,5% к 2022 году.

Опасения по поводу кризиса Covid в начале этой недели помогли спровоцировать худшую распродажу китайских акций за более чем десятилетие, что побудило правительство вмешаться, чтобы успокоить инвесторов и остановить падение.
Еще до заявления Си в четверг были признаки того, что китайское правительство больше не считает, что сдерживание пандемии может происходить за счет экономической стабильности.
В среду вице-премьер Китая Лю Хэ, главный экономический советник Си Цзиньпина, заявил на ключевом заседании правительства, что меры по борьбе с вирусом следует координировать с экономическим развитием. Он также пообещал, что правительство «существенно» ускорит экономический рост и сохранит стабильность финансовых рынков.
В четверг Шэньчжэнь, технологический и производственный центр на юге Китая, заявил, что позволит компаниям возобновить работу «организованным» образом через три дня после того, как он ввел строгий карантин, вызванный 66 новыми положительными случаями.

Foxconn, один из ключевых поставщиков Apple, заявил, что частично возобновил производство в Шэньчжэне после того, как ранее приостановил работу в городе из-за вспышки Covid.
Процесс «замкнутого цикла» был реализован в кампусах в соответствии с политикой, изданной правительством Шэньчжэня, говорится в заявлении компании для CNN Business.

Источник: CNN
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