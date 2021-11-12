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Питерец.ру » События в мире » Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.

Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китайский лидер Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть на ключевой встрече элиты Коммунистической партии

Китайский лидер Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть на ключевой встрече элиты Коммунистической партии, наблюдая за принятием знаменательной резолюции, которая открывает ему путь к обеспечению третьего срока полномочий.

Высокопоставленные официальные лица в четверг одобрили резолюцию об «основных достижениях и историческом опыте партии» с момента ее основания 100 лет назад, поместив Си на тот же пьедестал, что и отец-основатель страны Мао Цзэдун и лидер реформаторов Дэн Сяопин, которые спровоцировали экономический бум, который перевернул Китай во вторую по величине экономику мира.
И с этим высоким статусом и неоспоримым авторитетом в Китае, который теперь установлен, Си готовится сесть со своим американским коллегой Джо Байденом на виртуальную встречу в понедельник - первую между двумя лидерами с тех пор, как Байден стал президентом в январе.

Запланированные переговоры с Байденом проходят на фоне обостряющейся конкуренции между двумя сверхдержавами по ряду направлений, а также ухудшения отношений Китая с большей частью развитого мира и растущего списка его соседей.

Укрепляя свои позиции дома и пытаясь навести мосты с Байденом, Си надеется сгладить путь к 20-му съезду партии в следующем году, в ходе которого он, как ожидается, претендует на третий срок, продлив время своего пребывания на посту как минимум еще на пять. годы.
В четверг Си предупредил страны Азиатско-Тихоокеанского региона от возврата к напряженности времен холодной войны, завуалированно указав на усилия администрации Байдена по сплочению союзников и партнеров в регионе для противостояния растущему влиянию Пекина.
«Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен снова впадать в конфронтацию и раскол эпохи холодной войны», - заявил Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в записанном видео. «Попытки провести идеологические линии или сформировать маленькие круги по геополитическим причинам обречены на провал», - сказал он.
Си построил свою внутреннюю легитимность на видении «великого обновления китайской нации», которое клянется вернуть Китаю его древнюю славу и законное место на мировой арене.
После пандемии китайский лидер удвоил свой рассказ о том, что «Восток поднимается, а Запад падает», рекламируя «беспрецедентное окно возможностей» для Китая, чтобы догнать - если не превзойти - Запад в национальная сила.
И историческая резолюция, принятая на партийном пленуме на этой неделе, придала ему легитимность как единственного лидера, якобы способного направить Китай для достижения этой цели.
При Си, говорится в коммюнике встречи, Китай «добился исторических достижений и претерпел исторические преобразования», решая сложные проблемы и совершая грандиозные дела, которые давно стояли в повестке дня его предшественников, но так и не смогли быть выполнены.
Коммюнике не касалось ни одной из многих сложных проблем, с которыми столкнулась администрация Си, от надвигающегося демографического кризиса и замедления экономики до резкого падения международного имиджа Пекина в связи с его жесткими репрессиями в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, военной позицией в отношении самоуправляющегося острова Тайвань и все более агрессивная внешняя политика.
Вместо этого он горячо восхвалял предполагаемый прогресс, достигнутый под руководством Си, от того, что он охарактеризовал как искоренение бедности и сдерживание Covid-19, до изменения идеологии, модернизации вооруженных сил и подъема глобального влияния Китая.
В коммюнике Си изображен как эпохальный лидер наряду с Мао и Дэн, единственными двумя другими китайскими лидерами, которые выступили с такими резолюциями. При Мао, Дэне, а теперь и Си, китайская нация «совершила большой скачок от становления и обогащения к становлению сильной», - говорится в сообщении.
«Он хочет по-настоящему выделить свой вклад в развитие партии, что также закрепит его законное правление над Китаем в обозримом будущем», - сказал Виктор Ши, эксперт по элитной политике Китая из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Тогда, конечно, никто не станет оспаривать его власть в партии».
Однако в коммюнике не упоминались прошлые ошибки партии, в том числе смертельный голод и десятилетие политических и социальных потрясений, спровоцированных Мао - бедствий, отчасти вызванных окружавшим его пылким культом личности.
После десятилетий коллективного руководства после смерти Мао Си вернулся, по крайней мере частично, к единоличному правлению эпохи Мао.
«Теперь мы вернулись к политике сильных людей», - сказал Жан-Пьер Кабестан, профессор политологии Гонконгского баптистского университета.

«Опасность, конечно, заключается в том, чтобы (полагаться) на одного человека в принятии решений, но также полагаться на его здоровье, на его собственный характер, чтобы принимать решения о будущем нации с населением 1,4 миллиарда человек», - сказал он.
А когда у власти всего один человек, то когда что-то идет не так, виноват только один человек.

Источник: CNN
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