Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.

Китайский лидер Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть на ключевой встрече элиты Коммунистической партии, наблюдая за принятием знаменательной резолюции, которая открывает ему путь к обеспечению третьего срока полномочий.

Высокопоставленные официальные лица в четверг одобрили резолюцию об «основных достижениях и историческом опыте партии» с момента ее основания 100 лет назад, поместив Си на тот же пьедестал, что и отец-основатель страны Мао Цзэдун и лидер реформаторов Дэн Сяопин, которые спровоцировали экономический бум, который перевернул Китай во вторую по величине экономику мира.

И с этим высоким статусом и неоспоримым авторитетом в Китае, который теперь установлен, Си готовится сесть со своим американским коллегой Джо Байденом на виртуальную встречу в понедельник - первую между двумя лидерами с тех пор, как Байден стал президентом в январе.

Запланированные переговоры с Байденом проходят на фоне обостряющейся конкуренции между двумя сверхдержавами по ряду направлений, а также ухудшения отношений Китая с большей частью развитого мира и растущего списка его соседей.

Укрепляя свои позиции дома и пытаясь навести мосты с Байденом, Си надеется сгладить путь к 20-му съезду партии в следующем году, в ходе которого он, как ожидается, претендует на третий срок, продлив время своего пребывания на посту как минимум еще на пять. годы.

В четверг Си предупредил страны Азиатско-Тихоокеанского региона от возврата к напряженности времен холодной войны, завуалированно указав на усилия администрации Байдена по сплочению союзников и партнеров в регионе для противостояния растущему влиянию Пекина.

«Азиатско-Тихоокеанский регион не может и не должен снова впадать в конфронтацию и раскол эпохи холодной войны», - заявил Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в записанном видео. «Попытки провести идеологические линии или сформировать маленькие круги по геополитическим причинам обречены на провал», - сказал он.

Си построил свою внутреннюю легитимность на видении «великого обновления китайской нации», которое клянется вернуть Китаю его древнюю славу и законное место на мировой арене.

После пандемии китайский лидер удвоил свой рассказ о том, что «Восток поднимается, а Запад падает», рекламируя «беспрецедентное окно возможностей» для Китая, чтобы догнать - если не превзойти - Запад в национальная сила.

И историческая резолюция, принятая на партийном пленуме на этой неделе, придала ему легитимность как единственного лидера, якобы способного направить Китай для достижения этой цели.

При Си, говорится в коммюнике встречи, Китай «добился исторических достижений и претерпел исторические преобразования», решая сложные проблемы и совершая грандиозные дела, которые давно стояли в повестке дня его предшественников, но так и не смогли быть выполнены.

Коммюнике не касалось ни одной из многих сложных проблем, с которыми столкнулась администрация Си, от надвигающегося демографического кризиса и замедления экономики до резкого падения международного имиджа Пекина в связи с его жесткими репрессиями в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, военной позицией в отношении самоуправляющегося острова Тайвань и все более агрессивная внешняя политика.

Вместо этого он горячо восхвалял предполагаемый прогресс, достигнутый под руководством Си, от того, что он охарактеризовал как искоренение бедности и сдерживание Covid-19, до изменения идеологии, модернизации вооруженных сил и подъема глобального влияния Китая.

В коммюнике Си изображен как эпохальный лидер наряду с Мао и Дэн, единственными двумя другими китайскими лидерами, которые выступили с такими резолюциями. При Мао, Дэне, а теперь и Си, китайская нация «совершила большой скачок от становления и обогащения к становлению сильной», - говорится в сообщении.

«Он хочет по-настоящему выделить свой вклад в развитие партии, что также закрепит его законное правление над Китаем в обозримом будущем», - сказал Виктор Ши, эксперт по элитной политике Китая из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Тогда, конечно, никто не станет оспаривать его власть в партии».

Однако в коммюнике не упоминались прошлые ошибки партии, в том числе смертельный голод и десятилетие политических и социальных потрясений, спровоцированных Мао - бедствий, отчасти вызванных окружавшим его пылким культом личности.

После десятилетий коллективного руководства после смерти Мао Си вернулся, по крайней мере частично, к единоличному правлению эпохи Мао.

«Теперь мы вернулись к политике сильных людей», - сказал Жан-Пьер Кабестан, профессор политологии Гонконгского баптистского университета.

«Опасность, конечно, заключается в том, чтобы (полагаться) на одного человека в принятии решений, но также полагаться на его здоровье, на его собственный характер, чтобы принимать решения о будущем нации с населением 1,4 миллиарда человек», - сказал он.

А когда у власти всего один человек, то когда что-то идет не так, виноват только один человек.