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Питерец.ру » События в мире » По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются

По мере ухудшения отношений с Западом Путин и Си Цзиньпин сближаются

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Саммит двух лидеров, который, как ожидается, состоится в день церемонии открытия

Когда председатель КНР Си Цзиньпин будет приветствовать лидеров со всего мира на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в пятницу, это будет его первая встреча лицом к лицу с зарубежными коллегами за более чем 400 дней. И первым в его списке гостей стоит Владимир Путин.
Саммит двух лидеров, который, как ожидается, состоится в день церемонии открытия, приходится на решающий момент для обеих сторон, поскольку сосредоточение российских войск на границе с Украиной подпитывает опасения неминуемого вторжения — события, которое обязательно затмит олимпийский момент Китая.
Личная встреча также добавит новую веху в то, что становится все более тесным партнерством между Пекином и Москвой, поскольку отношения с Западом ухудшаются для обеих сторон.

Путин входит в небольшую группу мировых лидеров, которые примут участие в Играх, а правительства западных стран, включая США, Великобританию и Австралию, объявили дипломатический бойкот ситуации с правами человека в Китае. Другие лидеры отклонили приглашения, сославшись на строгий контроль Пекина над Covid-19.

Это означает, что Пекин-2022 будет резко контрастировать с летними Играми 2008 года, когда тогдашний президент США Джордж Буш и другие западные лидеры были изображены радостными китайскими чиновниками, болеющими за свои национальные команды.
Наоборот, эта Олимпиада призвана высветить пространство, которое появилось между Китаем и Западом за прошедшие годы, в то время как саммит — и первое место Путина в списке высокопоставленных лиц, опубликованном министерством иностранных дел Китая, — указывает на близость между две соседние державы.
Вопрос, который сейчас задают многие на Западе, состоит в том, будут ли эти Олимпийские игры повторением того, что произошло во время последней Олимпиады в Пекине, когда Россия вторглась в другую бывшую советскую республику, Грузию. И поскольку напряженность на границе с Украиной продолжает нарастать, все взгляды будут прикованы к Путину.

«Это очень драматический момент в конфронтации России с Западом и, в некотором роде, конфронтации Китая с Западом», — сказал Александр Габуев, старший научный сотрудник и председатель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги.

То, что это первая личная встреча двух лидеров за более чем два года, только подчеркивает ее значение. Си не покидал Китай с января 2020 года, вместо этого полагаясь на «облачную дипломатию», выступая с речами на крупных международных мероприятиях и встречаясь с иностранными лидерами по видеосвязи. Он не принимал иностранного высокопоставленного лица в течение всего 2021 года, поскольку Китай сохранял закрытые границы и свою политику «нулевого Covid».
Во время своих последних известных личных встреч Си приветствовал короля Камбоджи Нородома Сихамони в Пекине в ноябре 2020 года, а до этого провел переговоры с президентом Пакистана Арифом Альви в марте того же года.

Источник: CNN
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