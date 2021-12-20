Китай снижает ключевую процентную ставку впервые за 20 месяцев

Центральный банк Китая снизил свою основную процентную ставку впервые за 20 месяцев, поскольку власти активизируют усилия по развитию экономики, которая пострадала от ограничений, связанных с пандемией, спада в сфере недвижимости и беспрецедентных репрессий в отношении частных предприятий.
Народный банк Китая в понедельник снизил основную процентную ставку по годовым кредитам (LPR) на 5 базисных пунктов до 3,8%. LPR - это ставка, по которой коммерческие банки предоставляют ссуды своим лучшим клиентам, и она служит ориентиром для других ссуд.
Хотя снижение ставок в понедельник невелико, это первый такой шаг с апреля 2020 года, когда Китай снизил ставку, чтобы стимулировать экономику, пострадавшую от коронавируса, которая только что сократилась впервые за более чем 40 лет.
Снижение кредитной ставки может помочь снизить затраты по займам для домашних хозяйств и компаний и, в свою очередь, стимулировать потребительские расходы и инвестиции.
В отличие от Запада, Пекин воздерживался от наводнения экономики пакетами стимулов во время пандемии, сосредоточившись вместо этого на предоставлении адресной поддержки малому бизнесу.
Китай был единственной крупной экономикой, продемонстрировавшей рост в 2020 году, но в этом году рост страны пострадал от нескольких факторов, вынудивших его рассмотреть способы оказания поддержки, даже когда другие крупные центральные банки отменяют стимулы и повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией.
Дефицит энергии сдерживал промышленное производство на протяжении большей части этого года, поскольку страна изо всех сил пыталась сбалансировать свои потребности в электроэнергии с усилиями по преодолению климатического кризиса.
Данные правительства за прошлую неделю показали, что цены на жилье падают третий месяц подряд в ноябре, что является признаком того, что продолжающийся имущественный кризис продолжает углубляться.
Розничные продажи также столкнулись с трудностями, что свидетельствует о том, что вспышки коронавируса и правительственный подход «нулевого Covid» по блокированию районов, где вспыхивают инфекции, наносят ущерб экономике.
Высшее руководство Китая уже выразило озабоченность перспективами роста. На ключевой экономической встрече в начале этого месяца они заявили, что «обеспечение стабильности» будет главным приоритетом в наступающем году. Это важный поворот по сравнению с прошлогодней встречей, когда господствовало «сдерживание беспорядочного роста капитала».
Чтобы противостоять растущим экономическим рискам, на встрече в этом году политики обязались проводить политику «основной нагрузки», включая сохранение «гибкости» денежно-кредитной политики.
На прошлой неделе центральный банк снизил норму обязательных резервов для большинства банков на полпроцента. Ожидается, что этот шаг, который уменьшает количество денег, которые банки должны держать в резерве, высвободит около 1,2 триллиона юаней (188 миллиардов долларов) на ссуды для бизнеса и домашних хозяйств, по данным НБК.
Сокращение LPR в понедельник должно снизить «процентную нагрузку» примерно на 80 миллиардов юаней (12,6 миллиарда долларов) в год, начиная со следующего года, для бизнеса и домашних хозяйств, считает Син из ANZ.
«К настоящему времени не должно быть никаких сомнений в том, что разворачивается серьезный (хотя все еще сдержанный) цикл смягчения».
По мнению экономистов, в следующем году вторая по величине экономика мира может расти самыми медленными темпами с 1990 года.