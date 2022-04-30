Прилететь в Пекин сложнее, чем когда-либо, поскольку Китай усиливает меры по борьбе с коронавирусом

Пекин частично блокируется, чтобы контролировать вспышку Covid, которая может полностью закрыть китайскую столицу.

Рейсы из Токио в Пекин на этой неделе было невозможно найти — ближайший доступный рейс был в Куньмин, южная провинция Юньнань, на расстоянии около 1600 миль (2600 километров).

Стратегия Китая по строгому пограничному контролю, внезапным блокировкам и массовому тестированию сработала в первые дни пандемии, чтобы сдержать распространение Covid-19, но вариант Omicron с высокой степенью передачи поставил гораздо более сложную задачу.

С середины декабря среднесуточный показатель заболеваемости в Китае вырос с двузначных цифр до более чем 20 000. По подсчетам CNN, по меньшей мере 27 городов по всей стране полностью или частично заблокированы, что затронуло около 180 миллионов человек.

Некоторые из самых строгих мер действуют в финансовом центре страны, Шанхае, где многие из его 25 миллионов жителей были заперты в своих жилых комплексах более месяца, что вызвало недовольство, захлестнувшее сильно охраняемый интернет Китая.

Правительственные цензоры спешат справиться с потоком гнева по поводу нехватки продовольствия, отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию и — для тех, у кого положительный результат теста — плохих условий во временных карантинных лагерях. Вспыхнули даже протесты — редкое явление в авторитарном Китае — и местные жители столкнулись с полицией.

Число случаев заболевания в Пекине остается низким по сравнению с Шанхаем — в пятницу в столице было зарегистрировано 34 новых случая, в результате чего общее число случаев заболевания во время этой вспышки достигло 228.

Но Китай не рискует, поскольку стремится остановить распространение вируса внутри своего политического центра.