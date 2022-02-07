В конце февраля Австралия снова откроется для вакцинированных путешественников

Австралия откроет свои границы для полностью вакцинированных международных путешественников с конца февраля, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник, 7 февраля, после заседания правительственного комитета по национальной безопасности.
Австралия, которая была закрыта для большинства путешественников с начала 2020 года, с ноября постепенно ослабляет свои ограничения в рамках туристических программ с Новой Зеландией, Сингапуром, Южной Кореей и Японией.
В настоящее время гражданам, постоянным жителям и членам их семей, а также иностранным студентам, туристам и рабочим-мигрантам разрешен въезд в страну, хотя они должны предъявить подтверждение наличия двух доз одобренной вакцины.
То же правило будет применяться к туристам, если они не имеют права на освобождение по медицинским показаниям.