В конце февраля Австралия снова откроется для вакцинированных путешественников

Австралия откроет свои границы для полностью вакцинированных международных путешественников с конца февраля, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник, 7 февраля, после заседания правительственного комитета по национальной безопасности.

«Комитет национальной безопасности и кабинет министров сегодня решили, что 21 февраля Австралия вновь откроет наши границы для всех оставшихся владельцев виз», — сказал Моррисон, выступая перед парламентом в Канберре.

Австралия, которая была закрыта для большинства путешественников с начала 2020 года, с ноября постепенно ослабляет свои ограничения в рамках туристических программ с Новой Зеландией, Сингапуром, Южной Кореей и Японией.

В настоящее время гражданам, постоянным жителям и членам их семей, а также иностранным студентам, туристам и рабочим-мигрантам разрешен въезд в страну, хотя они должны предъявить подтверждение наличия двух доз одобренной вакцины.

То же правило будет применяться к туристам, если они не имеют права на освобождение по медицинским показаниям.

«Условие: вы должны пройти двойную вакцинацию, чтобы приехать в Австралию. Это правило. Ожидается, что все будут его соблюдать», — сказал Моррисон, добавив, что ограничения на карантин в штатах будут сохраняться и что эти ограничения по-прежнему будут определяться правительствами штатов и территорий.