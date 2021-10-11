Министр энергетики Австралии отклонил призыв к более жестким ограничениям на выбросы углерода

Министр энергетики Австралии в понедельник отклонил призыв группы лоббистов к крупнейшим компаниям страны установить более строгие ограничения на выбросы для загрязнителей, но не указал, какие цели правительство может объявить перед переговорами по климату в ООН в этом месяце.

Премьер-министр Скотт Моррисон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны сельского партнера Либеральной партии, граждане, для достижения цели нулевого чистого дохода к 2050 году и, возможно, более амбициозной цели на 2030 год, чем существующее обещание Австралии сократить выбросы на 26-28% с 2005 года. уровней, накануне конференции ООН по климату в Глазго.

Тем не менее, Деловой совет Австралии, представляющий крупнейшие компании страны, включая горнодобывающих компаний, производителей газа и электроэнергии, заявил на выходных, что сокращение выбросов до 50% по сравнению с уровнями 2005 года к 2030 году может быть достигнуто с большими выгодами для экономики.

Выступая в понедельник на конференции по энергетике и климату, министр энергетики Ангус Тейлор быстро отверг рекомендацию совета о том, чтобы правительство усилило свой «защитный механизм», потребовав от предприятий, которые выбрасывают более 25 миллионов тонн в год, покупать компенсацию выбросов углерода по сравнению с текущим пороговым значением. 100 миллионов тонн в год.

Механизм защитных мер и рынок компенсации выбросов углерода устанавливают цену на углерод в Австралии, которая на прошлой неделе взлетела до рекордно высокого уровня, но все же была меньше одной трети цены на углерод в Европейском союзе, который имеет гораздо более строгие ограничения на выбросы.

«Существенное ужесточение защитного механизма - это лазейка, за которую в конечном итоге придется платить потребителям углеродного налога, и это неприемлемо», - сказал Тейлор на конференции, организованной Австралийским финансовым обзором.

Австралия является четвертым по величине экспортером энергии в мире, и Тейлор сказал, что основной целью правительства является защита ключевых отраслей, включая газ, уголь, тяжелую промышленность и сельское хозяйство, а также продвижение водорода, улавливания и хранения углерода и углерода в почве для сокращения выбросов.

По его словам, правительство будет продолжать предоставлять стимулы для сокращения выбросов, а не наказывать загрязнителей.

«Это означает, что нужно избегать явных налогов на выбросы углерода или скрытых путей к налогу на выбросы углерода - скрытых налогов на выбросы углерода».

Речь Тейлора прозвучала в тот же день, когда австралийский миллиардер Твигги Форрест, откровенно критикующий политику правительства в области энергетики, объявил, что он построит в Австралии крупнейший в мире завод по производству электролизеров, чтобы реализовать свои амбиции по производству зеленого водорода.