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Питерец.ру » События в мире » Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»

Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Звонок между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг «не прошел хорошо»

Звонок между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг «не прошел хорошо», заявил CNN высокопоставленный украинский чиновник, на фоне разногласий по поводу «уровней риска» российской атаки.

Белый дом, однако, оспорил версию чиновника, предупредив, что анонимные источники «распускают ложь». Они заявили, что Байден предупредил Зеленского, что неминуемое вторжение является «вероятной возможностью».
Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал «долгим и откровенным», Байден предупредил своего украинского коллегу, что российская атака может быть неизбежна, заявив, что вторжение теперь практически неизбежно.

Зеленский, однако, подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной», и нет уверенности в том, что нападение состоится, сказал чиновник.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн оспорила описание звонка высокопоставленным украинским чиновником. «Анонимные источники «сливают» ложь», — сказала она CNN. «Президент Байден сказал, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны.
Откровенный разговор между двумя лидерами происходит на фоне того, что США и НАТО продолжают готовиться к перспективе российского вторжения. Хотя они подчеркивали необходимость дипломатии, Белый дом предупредил, что вторжение может быть неизбежным, поскольку десятки тысяч российских войск сосредоточены на границе с Украиной.
По словам представителя службы национальной безопасности США, в четверг телефонный разговор длился час и 20 минут, подчеркнув обширные вопросы, которые два лидера должны были обсудить в условиях наращивания российских войск. Чиновник назвал этот звонок «долгим и серьезным», но «продуктивным», поскольку Байден и Зеленский обсудили недавнюю агрессию России.
Байден сказал Зеленскому, что официальные лица США оценили потенциальное вторжение в феврале, но не сказал, что это произойдет определенно, сказал чиновник.

Источник: CNN
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