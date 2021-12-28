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Питерец.ру » Политика » Без Зеленского

Без Зеленского

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Глава Украины мог побывать на саммите СНГ

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский мог приехать в Северную столицу РФ. Речь идет об участие в саммите СНГ. Будучи главой Украины, Зеленский имеет право принять участие в данном мероприятии. Однако он вряд ли воспользуется этой возможностью.

Поэтому сценарий, связанный с приездом украинского президента в Петербург, относится сейчас к жанру фэнтази. Между Россией и Украиной возник серьезнейший конфликт, который всячески подогревается нашими соседями.

Пока нет каких-либо предпосылок, что взаимоотношения между нашими странами улучшатся. Такое может произойти в дальнейшем, но для этого потребуются годы. Необходимо изменение вектора в данном вопросе.

«Питерец.ру» напоминает, что конфликт возник в 2014 году, когда в состав России вошел Крым. Другим неприятным событием, оказавшим влияние, стала война в Донбассе. Нашу страну незаслуженно обвиняют в ведении военных действий на территории Украины.

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